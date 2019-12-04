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Третий международный конкурс органистов имени Исайи Браудо пройдет в Петербурге

Конкурс проводится раз в пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Международный конкурс органистов имени Исайи Браудо в третий раз откроется в четверг в Петербурге, где жил и творил музыкант. Смотр пройдет при участии молодых исполнителей из России, Германии, Республики Корея и Хорватии, сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС ректор петербургской консерватории, председатель оргкомитета конкурса Алексей Васильев.

"Хотя историческое здание Консерватории с нашим замечательным органом находится сейчас на ремонте, мы решили, несмотря на бытовые неурядицы, не переносить сроки конкурса и провести его как важный символ того, что консерватория продолжает жить полноценной творческой жизнью", - сказал ректор музыкального вуза.

Он напомнил, что органный конкурс проводится раз в пять лет и выразил надежду, что следующий смотр пройдет уже на главном консерваторском органе, который сейчас помещен в саркофаг.

Поддержку организаторам оказали академическая капелла имени Михаила Глинки, где выступят финалисты, и два храма, обладающих органами разных систем: Кафедральный собор Святой Марии (Финская церковь) и Римско-католический храм Матери Божией Лурдской. Конкурсантам предстоит продемонстрировать искусство игры на разных инструментах и владение регистровкой. Лауреатов назовет международное жюри под председательством народного артиста России, ректора казанской консерватории Рубина Абдуллина.

Как заявила на пресс-конференции член жюри, профессор московской консерватории Любовь Шишханова, уровень петербургского органного конкурса за эти годы заметно вырос, и она ждет знакомства с новыми яркими именами.

Организаторы получили 30 заявок, которые на первом этапе были прослушаны по записям без объявления имен исполнителей. К программе были допущены 13 человек, из которых пятеро станут участниками финала. Вход на все прослушивания свободный. Особую яркость финалу 8 декабря придаст дополнительное отделение "Голос и орган", посвященное памяти недавно скончавшейся народной артистки СССР Ирины Богачевой.

Органист Исайя Браудо (1896-1970) известен как артист, педагог, ученый, много сделавший для повышения авторитета органной школы Петербурга. Он воспитал целую плеяду концертирующих учеников. Главным его научным трудом стала книга "Артикуляция. О произношении мелодии" (1961). В 2010 году на доме по набережной Мойки, где органист прожил более полувека, была открыта мемориальная доска.

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