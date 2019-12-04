В Большом театре впервые поставили оперу британского композитора XVII века Генри Перселла

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) впервые за всю свою 244-летнюю историю представляет оперу выдающегося британского композитора XVII века Генри Перселла (1659-1695) "Дидона и Эней". Серия премьерных показов пройдет на Новой сцене с 5 по 7 декабря, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Не только выдающаяся опера "Дидона и Эней" никогда не шла в Большом театре, но и вообще ни одно сочинение ее автора никогда не появлялось на наших афишах, - заявила Новикова. - Так что эта премьера для нас особенная - мы впервые вводим в свой композиторский "круг" Генри Перселла".

По словам собеседницы агентства, "Дидона и Эней" - совместная постановка Большого театра и Международного оперного фестиваля Экс-ан-Прованс. "Прежде в таком альянсе уже были созданы два спектакля, нынешняя совместная работа станет третьей по счету", - уточнила пресс-атташе, добавив, что премьера новой постановки оперы "Дидона и Эней" состоялась во Франции 7 июля 2018 года.

Опера, созданная Перселлом в 1689 году, принадлежит к тем образцам барочной музыки, которые и сегодня восхищают публику красотой звучания, отметила Новикова. "По сути "Дидона и Эней" - единственная полноценная опера композитора, где имеется драматургическая интрига. Особенность заключается также в том, что общее звучание произведения составляет один час и для ее исполнения требуется небольшой состав оркестра и солистов", - проинформировала пресс-атташе ГАБТ.

Единственная опера Перселла

Согласно сведениям в Оперном словаре, большая часть сочинений Перселла для театра представляет собой музыку к драматическим спектаклям или относится к популярному тогда в Англии жанру "маски", сочетавшему музыкальные номера и разговорные сцены. "Дидона и Эней" - единственное у этого композитора и непривычное для его соотечественников музыкально-сценическое произведение без разговорных диалогов.

В основу оперы положено либретто Наума Тейта по четвертой книге Вергилия "Энеида", одной из тем которой стало античное предание о любви карфагенской царицы Дидоны к Энею, спасшемуся из захваченной греками Трои.

По сюжету, в Карфаген, где царствует Дидона, приходят корабли Энея, одного из защитников Трои. Ничто не мешает союзу влюбленных, пока против Энея не восстают злые силы. Колдунья и подвластные ей волшебницы заставляют Энея покинуть Дидону. Троянец готов остаться, но Дидону ничто не может утешить: она не верит в его любовь и кончает жизнь самоубийством.

Впервые опера в полном виде была показана в Лондоне в 1704 году и сразу была причислена к гениальнейшим образцам английской и мировой музыки. Через много лет Бенджамин Бриттен сделал ее новую редакцию, которая была исполнена под его управлением в 1951 году в Лондоне. В 1976 году опера была экранизирована (режиссер Доминик Делуш).

Версия Большого театра

"Постановку оперы "Дидона и Эней" на сцене Большого театра осуществляет один из самых востребованных оперных режиссеров Франции Венсан Уге, сценограф - Орели Маэстр, художник по костюмам - Каролин де Вивэз, за дирижерским пультом - Кристофер Мулдс", - представила пресс-атташе ГАБТ постановочную группу нового спектакля.

"Маэстро Кристофер Мулдс прежде уже дирижировал в Большом операми "Волшебная флейта", "Дон Жуан" Моцарта и "Роделинда" Генделя, а вот для режиссера Венсана Уге опера "Дидона и Эней" станет дебютом в Большом", - уточнила Новикова. Сам Венсан Уге назвал оперу "Дидона и Эней" "историей о жизни и смерти". "Спектакль в Москве будет несколько отличаться от того, который был поставлен в Экс-ан-Провансе", - сказал он.

"Стиль оперы Перселла - это что-то драгоценное, интимное, почти салонное. Так ее обычно ставят в Европе. Я же пытаюсь придать ей эпические черты. В общем и целом, мизансцены остаются теми же, что и в Эксе, но во многих важных деталях новая постановка отличается от предыдущей", - подчеркнул режиссер.

По его утверждению, московская "Дидона" будет "оперой о судьбе народа и его королях". "Такая трактовка особенно подходит для Большого театра, - считает Венсан Уге. - И хор, и оркестр здесь не барочные. Чувствуется, что хору "впору" большое произведение с большим, широким дыханием".

"То же можно сказать и о певцах, - продолжил он. - Они не специализируются на барокко. Но они способны выразить лирику очень эмоционально и сильно. В них я обрел свое новое вдохновение".

Главные партии репетируют Анна Горячева, Екатерина Воронцова (Дидона); Жак Имбрэйло, Александр Миминошвили (Эней); Анастасия Сорокина, Гузель Шарипова (Белинда) и другие.