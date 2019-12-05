МХТ им. А.П. Чехова инсценировал малоизвестный роман Сергея Клычкова "Сахарный немец"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский Художественный театр имени А.П. Чехова готовится представить зрителям инсценировку малоизвестного романа Сергея Клычкова "Сахарный немец" выпуска 1925 года, которую осуществил молодой режиссер Уланбек Баялиев. В четверг состоится генеральная репетиция спектакля, премьерные показы которого пройдут 6 и 7 декабря, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Этим спектаклем театр возвращает публике уникального, но забытого автора первой четверти ХХ века, в судьбе которого отразилась трагедия России", - пояснила собеседница агентства. Она напомнила, что поэт и прозаик Сергей Клычков (1889-1937) был одной из самых ярких фигур русской литературы, и современники высоко ценили его дар. Его первый сборник стихов "Песни" вышел в 1911 году и сразу получил известность. Он дружил с Сергеем Есениным, и именно ему тот посвятил стихотворение "Не жалею, не зову, не плачу".

Анна Ахматова говорила про Клычкова: "Своеобразный поэт. И ослепительной красоты человек".

"С Осипом Мандельштамом они сблизились уже в конце 1920-х годов, за десять лет до трагической гибели обоих в эпоху Большого террора. Жена Клычкова вспоминала: "Оба вспыльчивые, горячие, они за восемь лет ни разу не поссорились. Беседы их были изумительны, высокий строй души, чистоты, поэтическая настроенность объединяли их", - продолжила рассказ пресс-атташе.

По ее выражению, Сергей Клычков был "поэтом-воином", как его назвал другой современник, поэт Сергей Городецкий. "Выходец из крестьянской среды Клычков в 16 лет в Москве участвовал в восстании 1905 года, он состоял в дружине знаменитого скульптора Сергея Коненкова и провел на баррикадах на Арбате десять дней. В 1914 году ушел на фронт Первой мировой войны, революцию Клычков, как и другие "новокрестьянские" поэты, принял с воодушевлением. В Гражданскую войну его дважды приговаривали к расстрелу белые, и он чудом остался жив", - привела факты биографии писателя собеседница агентства.

Она отметила, что трагический опыт Первой мировой войны лег в основу романа "Сахарный немец", который Клычков написал в 1925 году. "Почему "сахарный", что за "немец"? В старообрядческой культуре сахар - символ греха. В романе главный герой с беззащитным и неподходящим воину прозвищем Зайчик убивает всего одного врага, немца, но это становится для него крахом, так как убийство другого оборачивается убийством себя, и "сахарный немец" приходит к герою во сне", - обозначила сюжет спектакля пресс-атташе МХТ.

Мнение режиссера

Она сообщила, что режиссером спектакля "Сахарный немец" стал Уланбек Баялиев. Его имя хорошо известно театральному зрителю. Он ставил "Барабаны в ночи" Б. Брехта в театре "Et Сetera", "Грозу" А. Островского в Театре им. Евг. Вахтангова, "Позднюю любовь" А. Островского в Студии театрального искусства. Прозой Сергея Клычкова Баялиев заинтересовался, когда был студентом мастерской Сергея Женовача в РАТИ.

Сам режиссер подтвердил, что очень любит прозу Клычкова. "Непрямоту его, - уточнил Баялиев. - В ней нет лобовых сюжетных построений, такое ощущение, что это спонтанная история. Говоря о частном, он рассказывает о глобальном".

"Деревня, откуда родом главный герой "Сахарного немца" Зайчик, называется Чертухино, - продолжает он. - И в этом есть отсылка и к чертовщине, к тому, что находится за чертой, за гранью. Ассоциация с той Россией, которой уже нет, которая в 1920-е годы стремительно уходила в прошлое. И что для нас сегодняшних особенно важно, разговор о том, насколько обманчива реальность".

Молодая команда

По словам режиссера, в спектакле занята "молодая команда". "Исполнителю главной роли Валерию Зазулину всего 23 года, - сказал постановщик. - Я вижу, как он и другие артисты погружены в этот текст, как они входят с ним в резонанс".

Смысл этого романа очень современен, считает режиссер. "С приходом технологий реальность морочит нас все больше, - говорит он. - Живешь одновременно в разных мирах. Твой личный, вполне благополучный мир соседствует с чудовищными новостями, которые идут параллельно в информационном пространстве, и мы все время отворачиваемся, пытаемся спрятаться, потому что если мы откроемся ужасу, который сейчас происходит, нас просто разорвет".

"Клычков уже тогда чувствовал многоликость времени, - убежден режиссер. - В "Сахарном немце" он пишет о себе, о своем военном опыте, о взаимоотношениях с любимой женщиной, ему очень больно. Чтобы не сойти с ума от этой боли, сделать ее для себя понятной, он мифологизирует пространство вокруг. Это попытка спастись, это то, что происходит сегодня и с нами".

Сценографическое оформление спектакля выполнила художник Евгения Шутина, музыку написал Фаустас Латенас. Исполнителями ролей вместе с уже упомянутым Валерием Зазулиным выступают Надежда Жарычева, Дмитрий Сумин, Ксения Теплова, Алексей Агапов, Алена Хованская, Ростислав Лаврентьев, Артем Волобуев, Николай Сальников, Антон Ефремов.