Вход на основной проект Московской биеннале сделали бесплатным для студентов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Организаторы VIII Московской международной биеннале современного искусства, которая проходит с 31 октября 2019 года по 22 января 2020 года, приняли решение сделать вход на основной проект выставки в Новой Третьяковке на Крымском Валу бесплатным для студентов. Об этом сообщила в среду ТАСС президент биеннале Юлия Музыкантская.

"С 5 декабря и до конца работы выставки, 22 января, вход на основной проект VIII Московской международной биеннале современного искусства для всех студентов будет бесплатным. Для этого нужно будет показать студенческий билет администратору и получить бесплатный билет", - сказала собеседница агентства, уточнив, что бесплатно посетить выставку смогут студенты любой формы обучения, не только дневной, а каждую среду вход свободный для всех, не только для студентов.

Она добавила, что по этому билету по решению Государственной Третьяковской галереи студенты смогут бесплатно пройти на выставку "Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры", также проходящую в Новой Третьяковке. "Для нас важно дать возможность как можно увидеть выставку как можно большему количеству людей. А современное искусство ориентируется всегда на молодежную аудиторию. Благодаря нашему партнерству с [музеем] Альбертина произведения Герхарда Рихтера, Георга Базелица, Алекса Каца и других признанных мастеров ХХ века приехали в Россию впервые. Их диалог с творчеством молодых художников из разных стран - основа выставки", - отметила Музыкантская.

"У нас ежедневно работают гиды, все экскурсии бесплатные. Кроме того, можно абсолютно бесплатно скачать наше приложение, созданное совместно с "Яндекс" - подробный гид по выставке, озвученный актером Александром Гудковым. Или же на выставке воспользоваться QR-кодами "ВКонтакте" и изучить каждый экспонат самостоятельно", - добавила президент биеннале.

Главной темой основного проекта стало "Ориентирование на местности". Среди художников-участников основного проекта - Герман Ницш, Александр Бродский и Павел Отдельнов. Они сделали работы специально к биеннале. Всего в основном проекте участвуют 34 художника из 11 стран. Партнером биеннале стала венская галерея Альбертина. Музей представил для биеннале 11 картин художников XX века.

Также продолжилось сотрудничество с "Яндексом" - все выставки биеннале объединены в бесплатном мобильном приложении, с картой выставок в городе и рассказом о каждой из них. Приложение разработано на технологиях платформы "Большой музей", созданной для развития представительств музеев в интернете, и доступно на устройствах iOS и Android.

Традиционно в рамках биеннале проходят лекции. Лекторами выступают директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова и другие эксперты. В этом году образовательная программа дополнена циклом документальных фильмов о творчестве художников XX века. Готовятся фильмы о творчестве Анатолия Зверева, Ильи Кабакова, Эрика Булатова. Образовательная программа Московской биеннале - совместный проект с Государственной Третьяковской галереей, который проходит при поддержке Минкультуры РФ.