Российский гитарист назвал потрясением свою победу в престижном джазовом конкурсе в США

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Евгений Побожий стал первым россиянином, победившим в самом престижном конкурсе джазовых исполнителей - Международном конкурсе гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока. Как музыкант рассказал в интервью корреспонденту ТАСС, об участии в конкурсе он мечтал с детства, а победа в нем стала для гитариста настоящим потрясением.

"Впечатления очень яркие, я, конечно же, очень сильно переживал все эти три дня, пока проходил конкурс, но сейчас я испытываю огромную радость и наконец-то смог почувствовать удовлетворение и немного успокоиться", - поделился своими эмоциями Побожий. По словам музыканта, он сам не ожидал такого результата. "Для меня достижением было и быть отобранным в полуфинал, и пройти из полуфинала в финал, но то, что я занял первое место, для меня самого стало достаточно серьезным потрясением. Я счастлив и благодарен судьям за то, что они именно так распорядились, столь высоко оценили мою игру", - продолжил он.

Как отметил солист Московского джазового оркестра, само участие в конкурсе было для него настоящей мечтой детства. "Это самый статусный, самый авторитетный джазовый конкурс в мире. Как конкурс Чайковского для классических музыкантов, для джазовых музыкантов - это конкурс [Института джаза им. Телониуса] Монка (такое название Институт им. Херби Хэнкока и сам конкурс носили до 2019 года - прим. ТАСС), - рассказал гитарист. - Как только я узнал, что в этом году Институт проводит конкурс для гитаристов, сразу же сделал демозапись и отправил в оргкомитет заявку на участие. Для меня не стояло вопроса, нужно ли в нем участвовать, я проходил по возрасту, я просто не мог не попробовать. Ведь это было мечтой моего детства".

При этом к самому соревнованию Побожий, по его словам, готовился как к любому своему выступлению. "Особой специфической подготовки именно к этому мероприятию у меня не было. Я просто готовился так, как если бы готовился к хорошему концерту. Мне нужно было продемонстрировать свои лучшие стороны, максимально показать свое умение играть на гитаре и умение играть джаз, импровизировать, взаимодействовать с ансамблем", - пояснил музыкант.

Джаз и не только

Музыкой Побожий всерьез увлекся еще в детстве, под впечатлением от прослушивания пластинок из фонотеки его отца. "Мой папа большой меломан, у него была неплохая коллекция пластинок старых рок-групп, таких как Deep Purple, The Beatles и других групп подобного направления. Под впечатлением от прослушивания именно этой музыки я взял в руки инструмент и поступил в музыкальную школу по классу классической гитары", - рассказал музыкант.

Параллельно он осваивал электрогитару, сосредоточившись на тот момент именно на рок-музыке, однако в 15 лет обратил внимание на записи Чарли Паркера, Джона Скофилда и других американских джазменов. "Меня столь сильно увлекла их музыка, я захотел разобраться и насколько возможно глубоко изучить этот стиль. Со временем именно джаз поглотил меня полностью и заставил сконцентрироваться только на этом направлении", - вспоминает Побожий.

Сегодня гитарист интересуется различными музыкальными жанрами, хотя джаз по-прежнему остается главным в его жизни. "У меня очень большой диапазон интересов - от хип-хопа до авангарда. <...> Я слышу интересное для себя с музыкальной точки зрения в самых разных направлениях, в самых разных жанрах. Тем не менее джаз был и остается приоритетом, потому что для меня это <...> та база, тот фундамент, без которого я собственного музыкального творчества не вижу", - подытожил Побожий.

О своем будущем и будущем джаза

После победы в конкурсе российский джазмен не собирается останавливаться на достигнутом и строит планы на будущее. По его словам, он, "как и любой другой профессиональный музыкант", планирует "развивать свою карьеру, реализовывать свои творческие проекты, стараться по максимуму реализовать то", что у него есть.

Помимо того, что ждет впереди его самого, Побожий думает и о будущем джаза в России, где, по его мнению, этому музыкальному жанру не хватает освещения в СМИ. "Если бы хотя бы раз в неделю на федеральном телевидении выходила часовая программа, посвященная джазовой музыке, она уже была бы значительно популярнее и гораздо больше людей вообще имели бы представление о том, что это за музыка, потому что многие считают, что джаз закончился на Луи Армстронге. <...> А с тех пор очень много всего произошло в этом направлении и продолжает происходить. К сожалению, центральными СМИ это важное направление освещается не в той степени, в которой заслуживает этот жанр", - поделился музыкант.

О конкурсе

Международный конкурс, победителем которого в этом году стал Побожий, проводится уже более 30 лет, участие в нем принимают музыканты со всего мира. Каждый год соревнование проходит по какой-то одной специальности, среди которых вокал, гитара, саксофон, труба, барабаны.

В этом году победитель конкурса был объявлен на итоговом гала-концерте, который прошел 3 декабря на сцене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Второе место занял бывший участник ансамбля саксофониста Донни Макксалина Макс Лайт, на третьем оказался выпускник колледжа Беркли и Университета Уильяма Паттерсона Сесил Александер.