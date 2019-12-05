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Более 2 тыс. человек посетили московскую выставку дизайна "в русском стиле" за неделю

В выставке участвуют 20 авторов из Москвы, Звенигорода, Нижнего Новгорода, Владимира и Санкт-Петербурга

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек посетили выставку предметов дизайна "Трын*Трава: современный русский стиль", которая проходит в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, за первую неделю ее работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В период с 27 ноября по 3 декабря выставку посетили более 2 тысяч человек. Хотим отметить, что дизайнеры-участники выставки каждый день находятся в Центре моды и дизайна, проводят экскурсии и отвечают на вопросы посетителей", - рассказали в пресс-службе.

В выставке участвуют 20 авторов из Москвы, Звенигорода, Нижнего Новгорода, Владимира и Санкт-Петербурга. Дизайнеры, художники-керамисты, декораторы, специалисты по текстилю, фэшн-дизайнеры и ювелиры продемонстрируют на примере своих работ (мебель, керамика, текстиль и др.) востребованность национальной традиции в современном мире дизайна. "Все экспонаты на выставке тактильны - их можно и нужно трогать, изучать", - отметили в пресс-службе.

"В славянской мифологии "Трын" - это чертополох, мало кто сейчас ассоциирует его с той самой волшебной трын-травой, которая встречается в русских сказках. Именно чертополох стал логотипом выставки как символ возрождения того, что забыто, а теперь открывается заново", - объяснили в музее название экспозиции. По замыслу куратора выставки дизайнера и декоратора Элины Туктамишевой, на основе проекта "Трын*Трава" может возникнуть объединение художников, дизайнеров и производителей предметов интерьера, подобное Абрамцевскому кружку.

Выставка проводится во второй раз и впервые в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства. Задача экспозиции - продемонстрировать актуальность и самобытность предметов интерьера, создаваемых в "русском стиле", а также создать площадку для встреч единомышленников. Среди участников проекта - Ирина Батькова, Светлана Березина, Юля Герасимова, Марианна Досадина, Злата Корнилова, Инесса Королева, Дмитрий Рытяев, Александр Пинчук и Дмитрий Степанов и другие мастера.

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