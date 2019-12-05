"Мелодия" выпустила диск с записями пианиста Дмитрия Маслеева

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила диск "Быстрое движение" обладателя Золотой медали XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского, пианиста Дмитрия Маслеева. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"На диске представлены первый концерт Дмитрия Шостаковича, концертная сюита Александра Цфасмана и второй концерт Николая Капустина - в этих сочинениях классические структуры сочетаются с импровизационной свободой, жесткая ритмическая "сетка" - с экспрессивным эмоциональным тонусом", - отметили в пресс-службе. Записи сделаны при участии Красноярского академического симфонического оркестра под руководством Владимира Ланде.

Уроженец Улан-Удэ, выпускник Московской консерватории и Международной фортепианной академии на озере Комо в Италии, Дмитрий Маслеев получил широкую известность после триумфальной победы в Москве, на конкурсе имени П.И. Чайковского в 2015 году. Последовавшие за состязанием гастроли принесли пианисту мировое признание, а в 2017 году пианист дебютировал в Карнеги-холле.