Мединский: Пушкин и Достоевский сейчас не прожили бы на гонорары из-за пиратства

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Александр Пушкин и Федор Достоевский не прожили бы в наше время на гонорары из-за пиратства, заявил в четверг министр культуры России Владимир Мединский.

"Никакой Пушкин и Достоевский жить на гонорары сегодня не могли бы никогда, потому что все уходит в сеть", - сказал он на X съезде Российского книжного союза, который проходит в Шуваловском корпусе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и в сфере кино, но "там хотя бы большой бизнес, большие деньги и кинокомпании, и они концентрируют усилия, пока выпускают премьеру".

"Поэтому я предлагаю Российскому книжному союзу подготовить устраивающий отрасль и авторов законопроект, а министерство культуры от себя его внесет, и мы будем его добивать", - добавил Мединский.