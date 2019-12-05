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Для Хрюши и Степашки из "Спокойной ночи, малыши!" создали дизайнерскую одежду

Коллекцию для героев придумал российский дизайнер Игорь Гуляев

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Хрюша и Степашка из "Спокойной ночи, малыши!" отметят 55-летие детской передачи в дизайнерской одежде. Коллекцию для героев этой программы и для ее зрителей создал российский дизайнер Игорь Гуляев, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе телекомпании "Класс!".

"Юбилей кукольные персонажи отметили кардинальной сменой имиджа <...> Теперь в гардеробе маленьких телеведущих - ультрамодные наряды", - рассказали в пресс-службе.

Сам дизайнер рассказал ТАСС, что коллекция рассчитана не только на кукольных персонажей и маленьких зрителей, но и на молодежь. "Стрит-стайл с использованием обликов легендарных героев - Хрюши, Фили, Степашки и Каркуши", - сказал Гуляев.

Как сообщил ТАСС председатель Совета директоров телекомпании "Класс!" Александр Митрошенков, в честь 55-летия планируются премьеры новых анимационных сериалов. Дети увидят проекты "Супер Ралли" и "Дядя Степа и друзья". Последний, по его словам, станет продолжением произведения питателя Сергея Михалкова.

"Спокойной ночи, малыши!" - советская и российская телепередача для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программа выходит с 1964 года. Трижды становилась лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Лучшая детская программа" (1997, 2002, 2003).

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Россия
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