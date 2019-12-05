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"Ирония судьбы" и "Один дома" стали любимыми новогодними фильмами у россиян

Тройку лидеров замкнула еще одна комедия Рязанова "Карнавальная ночь"
Маколей Калкин и Роб Шнайдер AP Photo/Marty Lederhandler
Описание
Маколей Калкин и Роб Шнайдер
© AP Photo/Marty Lederhandler

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Советская кинолента "Ирония судьбы, или С легким паром!" и голливудская комедия "Один дома" возглавили рейтинг любимых новогодних фильмов у россиян. Об этом сообщает проект Кино Mail.ru.

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"Рейтинг любимых новогодних фильмов всех времен возглавила легендарная советская картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Однако на втором месте оказалась голливудская лента - семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" (1990) с Маколеем Калкиным в главной роли", - сообщается в пресс-релизе. Тройку лидеров замкнула комедия "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова.

В топ-10 лучших новогодних фильмов всех времен по мнению россиян также вошли "Чародеи", "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", "Реальная любовь", "Дневник Бриджит Джонс".

Кино Mail.ru составило и рейтинг лучших российских новогодних картин 21-го века. "Топ-5 возглавила уже ставшая классикой лента 2000 года "Приходи на меня посмотреть" с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. На втором месте оказалась романтическая комедия "Тариф новогодний" (2008), - сообщает сервис. - На третьем - первый фильм серии "Елки" (2010). Четвертое место - у лирической комедии "С Новым годом, мамы!" (2012), а пятое - у фильма "Елки 3" (2013)".

Кино Mail.ru - медиапроект для любителей кино, сериалов и телешоу. Он имеет собственную систему персональных рекомендаций, которая позволяет быстро находить интересные фильмы и сериалы. Рейтинги картин основываются на оценках более чем 19 млн пользователей проекта.

Теги
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