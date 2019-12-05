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Мультсериал "Маша и Медведь" запустят на медиаплатформах Китая в 2020 году

Запуск первого и второго сезонов приурочен к китайскому новому году - 25 января

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский мультфильм "Маша и Медведь" впервые запустят на одной из самых популярных медиаплатформ Китая Xigua Video, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.

"Animaccord, международная медиа- и лицензионная компания и студия, заключила сделку с Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. по запуску самого востребованного российского мультсериала в мире, "Маши и Медведя" в своих приложениях, включая Xigua Video, на территории Китая. Одна из самых популярных видеоплатформ Китая, Xigua Video приурочила запуск первого и второго сезонов "Маши и Медведя", а также спин-оффа "Машины Сказки" к китайскому новому году, 25 января 2020 года, с последующим релизом мультсериала на других платформах ByteDance", - сказали в пресс-службе.

Представитель Animaccord также отметил, что Xigua Video планирует запуск третьего сезона "Маши и Медведя" в 2022 году.

В 2019 году мультсериал "Маша и Медведь" отмечает десятилетие. На данный момент мультфильм переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах мира. Летом компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала под названием "Машины песенки".

Animaccord - международная медиа- и лицензионная компания и студия. В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле 2019 года серия набрала более четырех млрд просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. "Маша и Медведь" входит в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке (BrandTrends, апрель 2019 года).

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