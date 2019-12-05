{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сергей Полунин представит семейный балет "Красная шапочка" в "Зарядье"

Зрители смогут увидеть постановку 29 и 30 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Интернациональная команда постановщиков и артистов представит 29 и 30 декабря в московском зале "Зарядье" семейный балет "Красная шапочка". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС артист балета, исполнитель роли Вудсмана Сергей Полунин.

"Большое спасибо [гендиректору зала "Зарядье"] Ольге Эдуардовне [Жуковой], которая спросила меня, хотел бы я сделать сказку и какую именно? Погрузиться в детство, сделать что-то для детей для меня очень важно", - отметил Полунин. Постановка станет первым проектом созданного летом Благотворительного фонда поддержки и развития искусств, возглавляемого танцором.

Музыку балета написал Кирилл Рихтер. "Я вдохновлялся собственными сочинениями, которые я написал в 10-12 лет. Что очень совпало, в то время я очень любил средневековую музыку и ранний Ренессанс. Так как сказка - это что-то народное, микс из версий, я использую в музыке часть народных европейских мотивов, которые существовали в Средние века. Народная музыка - самая искренняя и такая же простая и трогательная, как сказки", - рассказал композитор.

В сюжете балета будут объединены сказка братьев Гримм и народные легенды. "Меня всегда вдохновляли сказки братьев Гримм, в том числе "Красная шапочка". Как часто можно обнаружить, изучая источники сказок, их сюжет обычно не такой веселый, как тот, что известен многим. Я решил, что здесь надо объединить два варианта, чтобы история получилась более интересной", - пояснил хореограф-постановщик, британец Росс Фредди Рэй.

В новой версии Волка в исполнении датского артиста балета Йохана Кобборга нельзя конкретно определить как зло или добро. Он оказывается даже вовлеченным в любовный треугольник. "Для меня это первый подобный проект: в классических постановках я привыкла к тому, что роль четка описана, в этой же роли много эмоций, которым я ищу выражение. Моя героиня теряется в своих чувствах, не знает, кого выбрать, и в итоге выбирает волка", - рассказала исполнительница роли Красной шапочки Лаура Фернандес-Громова. Ради проекта балерина оставила труппу Мариинского театра.

"Наш зал - молодой, работаем только второй сезон, и балетное направление не очень развито. Вообще мы его открыли для себя с появлением Сергея (Полунина) в нашем зале с его балетным проектом Sacr в феврале. Сейчас мы с большой радостью развиваем это направление", - сказала Жукова, отметив, что с финансированием проекта помог департамент культуры правительства Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Продюсер не исключил создание телеверсии фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
Биографическая спортивная драма вышла в прокат 28 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС