Сергей Полунин представит семейный балет "Красная шапочка" в "Зарядье"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Интернациональная команда постановщиков и артистов представит 29 и 30 декабря в московском зале "Зарядье" семейный балет "Красная шапочка". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС артист балета, исполнитель роли Вудсмана Сергей Полунин.

"Большое спасибо [гендиректору зала "Зарядье"] Ольге Эдуардовне [Жуковой], которая спросила меня, хотел бы я сделать сказку и какую именно? Погрузиться в детство, сделать что-то для детей для меня очень важно", - отметил Полунин. Постановка станет первым проектом созданного летом Благотворительного фонда поддержки и развития искусств, возглавляемого танцором.

Музыку балета написал Кирилл Рихтер. "Я вдохновлялся собственными сочинениями, которые я написал в 10-12 лет. Что очень совпало, в то время я очень любил средневековую музыку и ранний Ренессанс. Так как сказка - это что-то народное, микс из версий, я использую в музыке часть народных европейских мотивов, которые существовали в Средние века. Народная музыка - самая искренняя и такая же простая и трогательная, как сказки", - рассказал композитор.

В сюжете балета будут объединены сказка братьев Гримм и народные легенды. "Меня всегда вдохновляли сказки братьев Гримм, в том числе "Красная шапочка". Как часто можно обнаружить, изучая источники сказок, их сюжет обычно не такой веселый, как тот, что известен многим. Я решил, что здесь надо объединить два варианта, чтобы история получилась более интересной", - пояснил хореограф-постановщик, британец Росс Фредди Рэй.

В новой версии Волка в исполнении датского артиста балета Йохана Кобборга нельзя конкретно определить как зло или добро. Он оказывается даже вовлеченным в любовный треугольник. "Для меня это первый подобный проект: в классических постановках я привыкла к тому, что роль четка описана, в этой же роли много эмоций, которым я ищу выражение. Моя героиня теряется в своих чувствах, не знает, кого выбрать, и в итоге выбирает волка", - рассказала исполнительница роли Красной шапочки Лаура Фернандес-Громова. Ради проекта балерина оставила труппу Мариинского театра.

"Наш зал - молодой, работаем только второй сезон, и балетное направление не очень развито. Вообще мы его открыли для себя с появлением Сергея (Полунина) в нашем зале с его балетным проектом Sacr в феврале. Сейчас мы с большой радостью развиваем это направление", - сказала Жукова, отметив, что с финансированием проекта помог департамент культуры правительства Москвы.