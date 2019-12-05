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Вышел трейлер фильма Disney про собаку, спасшую город от дифтерии

Сюжет картины основан на событиях Великой гонки милосердия 1925 года
' Disney/YouTube'

Disney показал трейлер фильма "Того". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Картина выйдет 20 декабря на стриминговом сервисе Disney+. Роль каюра Леонарда Сеппалы, владельца пса по кличке Того, сыграл Уиллем Дефо.

Сюжет фильма основан на реальной истории Великой гонки милосердия 1925 года. Эстафета собачьих упряжек, на которых в город Ном (Аляска), пораженный эпидемией дифтерии и находившийся под угрозой полной гибели населения, доставили партию противодифтерийной сыворотки. Другого способа быстро доставить лекарство не было. Того был ведущей собакой в упряжке Леонарда Сеппалы. Вместе они преодолели 146 км пути эстафеты. Всего в "гонке" участвовали 20 погонщиков и 150 собак. 

О собаке по кличе Балто, которая участвовала в доставке сыворотки на последнем участке пути, снят одноименный мультфильм 1995 года. 

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