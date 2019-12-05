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"Русская балетная компания" представит в китайском Боао "Лебединое озеро"

Премьера состоится 8 декабря

БОАО /Китай/, 5 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Лебединое озеро" в исполнении "Русской балетной компании" состоится 8 декабря в городе Боао на северо-востоке китайской провинции Хайнань. Об этом ТАСС сообщили представители компании.

Спектакль покажут на площадке Театра восточных исполнительских искусств.

Представляемая зрителям редакция знаменитого балета создана в 2019 году на основе хореографии балетмейстеров Мариуса Петипа и Льва Иванова. Спектакль подготовлен труппой молодых артистов "Русской балетной компании", среди которых Михаил Дегтярев, Игорь Леушин, Ольга Рудакова, Николай Смолин, Александра Шалимова и другие.

"Среди ценителей высокого искусства бытует мнение: если посмотреть только один балет в своей жизни, то этим балетом должно быть непременно "Лебединое озеро". Вот почему мы выбрали для премьеры именно этот спектакль", - рассказали в "Русской балетной компании". В ней также напомнили, что "в настоящее время "Лебединое озеро" стало обязательным спектаклем для всех балетных театров мира, оно преодолело границы континентов и стало всемирным достоянием". "В этом столетии мировой шедевр, созданный в России, оказался самым востребованным спектаклем с наибольшим количеством показов и самой многочисленной аудиторией", - отметили в "Русской балетной компании".

Наряду с Боао артисты посетят и другие города острова Хайнань, а также отправятся на гастроли в южную китайскую провинцию Гуандун.

"Русская балетная компания" была основана в 2019 году. Костяк труппы составляют выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и Московской государственной академии хореографии.

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