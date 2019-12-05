БДТ показал в Петербурге мировую премьеру спектакля Яна Фабра "Воскрешение Кассандры"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мировая премьера спектакля "Воскрешение Кассандры" бельгийского режиссера и художника Яна Фабра прошла в четверг на Каменноостровской сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ). Эта работа входит в программу фестиваля "Любовь - это высшая сила" (Love is the Power Supreme), на котором Ян Фабр, чьи работы выставлялись в Государственном Эрмитаже, впервые предстал перед петербуржцами как театральный режиссер.

Как рассказал на встрече с журналистами художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, история фестиваля Яна Фабра с показом "Воскрешения Кассандры" и еще двух его работ возникла на Венецианской биеннале, когда открывался русский павильон.

"Мы познакомились с Яном Фабром, и я предложил ему проставить спектакль у нас в Фанерном театре (это сооружение было встроено к 100-летию БДТ в его классические интерьеры как концептуальный архитектурный объект и символ вечного стремления искусства к обновлению). И Ян на удивление практически сразу согласился. Проект планировался в отдаленном будущем, но потом все произошло довольно быстро, чему мы очень рады". Фестиваль продлится до 16 декабря.

Танцевальный моноспектакль "Воскрешение Кассандры" состоит из пяти отдельных экранов, на которых демонстрируются пять фильмов, где актриса Стелла Хеттлер в платьях разного цвета существует на земле, в лунном пространстве, с черепахой в каждой руке. Показ этой работы вместе со спектаклем "Приготовление к смерти" пройдет в рамках программы Театральной олимпиады 2019 к 100-летию БДТ.

Еще один фестивальный проект - спектакль "Ночной писатель", для дебюта в котором режиссер подготовил двух русских актеров - Александра Молочникова и Андрея Феськова. После показа в Петербурге будут организованы гастроли этого спектакля по городам России. Ранее Ян Фабр уже готовил этот спектакль для показа в Италии и Франции с актерами этих стран. Возможно, в этом спектакле есть что-то автобиографическое - как признался режиссер, в молодые годы у него была бессонница, но в зрелом возрасте "сделал бессонницу своей союзницей" и плодотворно работает по ночам.

Представляя свой художественный метод, Ян Фабр рассказал: "Когда я работаю со своими артистами и художниками, и когда мы создаем какой-то спектакль, в Бельгии у меня в мастерской на полу лежат репродукции полотен Брейгеля, Босха, Рубенса. Мы смотрим на то, как там передается свет, какие там мизансцены. Мы смотрим на картины старых мастеров, вдохновляемся их творчеством и таким образом разбираем мои тексты в присутствии великих художников, которые помогают мне лучше понять, что я хотел сказать".

Программа фестиваля Яна Фабра

На Основной сцене БДТ 13 и 14 декабря пройдут показы спектакля "Приготовление к смерти", вариации Яна Фабра на темы жизни, смерти и перерождения человека, это своеобразный спектакль-посвящение человеческому телу, его трансформации и утопическому идеалу. На 13 декабря в БДТ запланирована большая дискуссия на тему современного искусства. "Уже записалось 15 спикеров, все будут говорить об искусстве, которое нарушает границы, будет панель, посвященная взаимодействию театра и музея с участием Михаила Пиотровского. Вторая панель посвящена сакральности архитектуры и ее этнографическим истокам, на третьей пойдет речь о мифологии в искусстве: как творчество и искусство создает мифы", - рассказал Андрей Могучий.

Еще одним участником фестиваля стал авангардный режиссер и художник из Франции Пьер Кулибеф, открывший во вторник выставку-инсталляцию "Воины красоты" в необычном пространстве: впервые выставочным залом стал подвал БДТ. Как пояснил сам мастер, "Воины красоты" - "это переработка театрального мира Яна Фабра внутри жанра кино" с использованием разнообразных фрагментов из спектаклей, где в мрачных каменных лабиринтах мечутся фанатичные, обезумевшие персонажи.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, связанных с Россией, Ян Фабр упомянул о своем "Русском проекте", который совершит путешествие по шести-семи музеям мира, в том числе будет развернут в Третьяковской галерее в Москве.