{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В подведомственных Минкультуры учреждениях могут ограничить использование смартфонов

Министр культуры Владимир Мединский также назвал разумными рекомендации Минпросвещения по ограничению использования смартфонов в школах
Министр культуры РФ Владимир Мединский Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ намерено проработать вопрос об ограничении использования смартфонов в подведомственных учреждениях. Об этом на пленарном заседании X съезда Российского книжного союза в четверг в Москве сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

На эту тему
Нужен ли ребенку в школе смартфон? Мнения родителей, психологов и педагогов разделились

"Минпросвещения выпустило очень разумный документ, который рекомендует в школах ограничить использование смартфонов - не компьютеров, не того, что нужно для учебы, не тех электронных устройств, на которых читаются электронные учебники, а обычных смартфонов, отвлекающих детей от уроков, от учебы, от всего, дающих ненужные подсказки <...> В отношении учреждений, подведомственных министерству культуры, подумаем, как это было бы правильно реализовать", - сказал Мединский.

Министр напомнил, что в некоторых регионах активно пользуются этими рекомендациями. Особенно он выделил Белгородскую область. "Дети спокойно приходят [в школу], телефон на входе сдал, у тебя в классе есть компьютер, ты с ним спокойно работаешь. Было бы очень здорово, коллеги, если бы мы в рамках всей страны все-таки подняли эту тему и помогли Минпросвещения провести эту идею", - сказал Мединский.

В августе Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения.

Как сообщала министр просвещения РФ Ольга Васильева, рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов в школах уже разослали во все регионы страны и нашли поддержку родителей, учителей и самих детей, при их разработке учитывался опыт Австралии, Франции, Болгарии, Венгрии, Сингапура и других стран. При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывала мнение, что школы в регионах должны, исходя из своих особенностей, выработать собственные правила по использованию гаджетов учениками на основе принятых на федеральном уровне рекомендаций.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
Реклама на ТАСС
БДТ показал в Петербурге мировую премьеру спектакля Яна Фабра "Воскрешение Кассандры"
Работа включена в программу фестиваля "Любовь - это высшая сила"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС