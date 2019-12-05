В подведомственных Минкультуры учреждениях могут ограничить использование смартфонов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ намерено проработать вопрос об ограничении использования смартфонов в подведомственных учреждениях. Об этом на пленарном заседании X съезда Российского книжного союза в четверг в Москве сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Минпросвещения выпустило очень разумный документ, который рекомендует в школах ограничить использование смартфонов - не компьютеров, не того, что нужно для учебы, не тех электронных устройств, на которых читаются электронные учебники, а обычных смартфонов, отвлекающих детей от уроков, от учебы, от всего, дающих ненужные подсказки <...> В отношении учреждений, подведомственных министерству культуры, подумаем, как это было бы правильно реализовать", - сказал Мединский.

Министр напомнил, что в некоторых регионах активно пользуются этими рекомендациями. Особенно он выделил Белгородскую область. "Дети спокойно приходят [в школу], телефон на входе сдал, у тебя в классе есть компьютер, ты с ним спокойно работаешь. Было бы очень здорово, коллеги, если бы мы в рамках всей страны все-таки подняли эту тему и помогли Минпросвещения провести эту идею", - сказал Мединский.

В августе Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения.

Как сообщала министр просвещения РФ Ольга Васильева, рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов в школах уже разослали во все регионы страны и нашли поддержку родителей, учителей и самих детей, при их разработке учитывался опыт Австралии, Франции, Болгарии, Венгрии, Сингапура и других стран. При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывала мнение, что школы в регионах должны, исходя из своих особенностей, выработать собственные правила по использованию гаджетов учениками на основе принятых на федеральном уровне рекомендаций.