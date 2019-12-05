Звезда фильмов Де Вито и Кончаловского Арманд Ассанте готов к новым предложениям из РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Актер Арманд Ассанте, известный по фильмам "Одиссей" Андрея Кончаловского и "Хоффа" Дэнни Де Вито, готов рассмотреть новые предложения о съемках от российских режиссеров. Об этом артист сообщил в четверг ТАСС.

"Я готов поработать с российскими режиссерами, только если мне предложат подходящий материал. Я сейчас веду переговоры с некоторыми российскими режиссерами. Но я пока ни с кем не заключил контракт", - сказал он.

Ассанте добавил, что с Кончаловским не общался уже несколько лет. Но, вспоминая прошлый опыт совместной работы, отметил талант режиссера. "Кончаловский - один из наиболее талантливых людей, которых я когда-либо встречал. Он умеет схватить очень сложный материал и транслировать его через образы. Он берется за очень сложные работы и делает их интересными", - рассказал актер на мастер-классе в рамках социально-культурного проекта "Роскино" и "Сбербанка" "Кинообразование без границ".

Арманд Ассанте - американский актер итальянского происхождения, лауреат и номинант премии "Эмми" и "Золотой Глобус". Среди его ярких работ - роли в фильмах режиссеров Ридли Скотта ("1492" и "Гангстер"), Андрея Кончаловского, Сидни Люмета ("Вопросы и ответы"), Джеймса Тобака ("Любовь и деньги"), Дэнни Де Вито ("Хоффа"), Джона Франкенхаймера ("Пророчество"). На сегодняшний день актер продолжает активно сниматься, он играет в популярном сериале HBO "Двойка", а в 2019-2020 годах на экраны выйдут сразу семь новых фильмов с его участием.