Музыканты проекта "Геометрия звука" дали концерт в лифте московского Мультимедиа Арт музея

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Электроакустический концерт с участием музыкантов проекта "Геометрия звука" состоялся в лифте московского Мультимедиа Арт музея. Зрители слушали исполнение артистов через наушники и могли наблюдать за ним сквозь прозрачные стены лифта, передает корреспондент ТАСС.

В лифте были установлены сверхчувствительные микрофоны, направлявшие звук в наушники снаружи. Музыканты менялись от этажа к этажу. Зрители услышали произведения, исполненные на арфе, скрипке, мандолине, виолончели, аккордеоне, саксофоне, а также на тибетских поющих чашках.

Концерт прошел в рамках проекта "Геометрия звука", который соединяет современную академическую музыку и визуальное искусство. Музыка специально для концерта была написана композитором и основателем проекта Даниилом Посаженниковым.

"Мы пришли в МАММ и поняли, что есть невероятная вертикаль лифта, которую мы хотим освоить. От этого рождались музыкальные решения. На минус первом этаже звучал аккордеон, мы могли слышать биение сердца аккордеониста. На верхних этажах мы наблюдали, как эта заданная вибрация преображается, переходит в тело", - рассказал Посаженников.

Скрипач Кирилл Кравцов выступил в дуэте с живой канарейкой. В качестве другого номера стены лифта мыли две уборщицы. "Это сброс максимальный, юмор, в этом сама жизнь. Это абсолютно бытовая история, то, о чем мы думаем каждый день в лифте", - отметил автор проекта.

Наедине и на публике

По словам Посаженникова, во время перфоманса музыканты находились в неестественной психологической ситуации. "С одной стороны, исполнитель на сцене - он видит зрителя, с другой - он в замкнутом пространстве, он по-другому себя ощущает, остается наедине с собой, но в то же время со зрителем. Музыкант слышит, что может управлять звучанием намного легче, чем в другом акустическом пространстве", - рассказал композитор.

Участники проекта занимаются в том числе изучением акустики и физических свойств звука. "Геометрия звука" - проект, который осваивает пространство, исследует его новыми средствами. Мы развиваем жанр концерта, показываем, каким он может быть", - пояснил композитор.