Московский оперный дом открывается постановкой "Иоланта"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новый камерный оперный театр - Московский оперный дом (МОД) - примет первых зрителей в пятницу в здании столичной усадьбы Гончаровых-Филипповых. Первым спектаклем станет опера полного погружения "Иоланта", сообщил ТАСС художественный руководитель МОД, режиссер Александр Легчаков.

"В Москве более 300 театров, а оперные театры можно пересчитать на пальцах одной руки. Камерных же оперных театров, где количество зрителей ограничено, вовсе немного, - объяснил Легчаков необходимость создания новой площадки. - Камерная опера с ограниченным количеством зрителей необходима, чтобы приблизить оперу на расстояние вытянутой руки, чтобы у зрителя произошел тот самый катарсис, заложенный в произведении".

Премьерная постановка

Действие нового спектакля на музыку Петра Ильича Чайковского будет происходить сразу в двух залах: один из них станет королевством, другой - садом Иоланты. "Мы называем это "оперой полного погружения", потому что человек будет находиться не в зрительном зале, а непосредственно в саду Иоланты, рядом с нею", - подчеркнул режиссер.

Партию Иоланты исполнят солистка хора Большого театра Галина Войниченко и солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Мусланова, в роли Водемона выступит Петр Налич, известный широкой публике как представитель России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2010". "Пора уже ассоциировать Петю с оперой, он замечательный тенор, - считает Легчаков. - Я увидел его в Гнесинке, как раз когда он играл в "Пиковой даме" у Юрия Сперанского. После окончания Гнесинки по специальности "классический вокал" он стал заниматься оперой профессионально. Сейчас продолжает обучение уже как композитор. Это уникальный человек, который постоянно учится, горит новым".

Показы "Иоланты" также запланированы 7, 13 и 14 декабря, количество зрителей на каждом не превышает сто человек.

В дальнейшем Легчаков планирует расширить репертуар МОД и привлечь других режиссеров. "Конечно, собираемся сотрудничать с молодыми оперными режиссерами. Мы ни в коем случае не предполагаем театр одного режиссера", - подчеркнул он.

Первое исполнение оперы "Иоланта" состоялось в декабре 1892 года в Мариинском театре. В основу произведения легла драма датского драматурга Генриха Герца "Дочь короля Рене". Главная героиня - Иоланта - слепа, но не знает о своем недуге, строжайше запрещено о нем рассказывать и всем обитателям замка. Даже узнав от случайно оказавшегося в замке рыцаря Водемона о своей неспособности видеть свет, Иоланта не проникается желанием прозреть, так как выросла в гармонии и без дара зрения. Желание излечиться в ней просыпается только под угрозой казни Водемона, которого она успела полюбить всем сердцем.