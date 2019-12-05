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Неделя российского кино открывается в Нью-Йорке

Фестиваль начнется с показа комедии "Давай разведемся!"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Второй кинофестиваль "Неделя российского кино" открывается в пятницу в Нью-Йорке. В течение семи дней зрители смогут увидеть 18 фильмов, созданных российскими авторами, а также получат возможность пообщаться с режиссерами и киноактерами, сыгравшими в них главные роли. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила сооснователь кинофестиваля, президент фонда "Фестиваль "Вишневый сад" Мария Шкловер.

"За последний год мы существенно разрослись и везем в Нью-Йорк сразу 18 художественных и анимационных картин, вызвавших большой интерес как в самой России, так и за рубежом", - отметила Шкловер. Откроется фестиваль показом комедии "Давай разведемся!" (2019), режиссер которой Анна Пармас и актриса Анна Рыцарева ответят на вопросы зрителей и расскажут о работе над картиной. В этот же день можно будет посмотреть драму "Выше неба" (2019), а перед участниками фестиваля выступит Таисия Вилкова, сыгравшая в ней главную роль.

В течение последующих дней зрители увидят драмы "Одесса" (2018), "Текст" (2019), "Бык" (2019), "Ленин" (2019), остросюжетный боевик "Герой" (2019), а представлять картины будут режиссеры и звезды российского кино Александр Петров, Борис Акопов, Риналь Мухаметов, Алексей Серебряков, Алексей Гуськов, Владимир Хотиненко, Александр Горчилин и другие.

Фильмы настроения

"Большинство отобранных нами к показу в Нью-Йорке фильмов - семейные, теплые, создают настроение, - пояснила организатор фестиваля. - Мы старались найти картины, интересные как взрослым, так и молодежи, детям". Среди детских и юношеских фильмов, которые привезут в Нью-Йорк - "Снежная королева: Зазеркалье" (2019), "Урфин Джюс возвращается" (2019), фильм "Три богатыря и наследница престола" (2019)".

По словам продюсера, фестиваль будет проходить сразу на трех площадках мегаполиса - в Школе визуальных искусств на Манхэттене, в Линкольн-центре и Симфони Спейс на Бродвее - и не ограничится Нью-Йорком. "Мы расширяем географию. По окончании недели вместе с режиссером Сергеем Ливневым и актером Алексеем Серебряковым, который сыграл главную роль в фильме "Ван Гоги" (2018), отправляемся представлять эту картину жителям Бостона (штат Массачусетс), Сиэтла (Вашингтон), Сан-Франциско (Калифорния), Чикаго (Иллинойс) и Денвера (Колорадо). Эта же работа в рамках кинофестиваля будет показана студентам и преподавателям ряда ведущих образовательных учреждений Нью-Йорка", - отметила она. Картины кинофестиваля сопровождаются английскими субтитрами.

Впервые фестиваль "Неделя российского кино" в Нью-Йорке, который организует киностудия "РОК" под председательством режиссера Алексея Учителя совместно с некоммерческим фондом "Фестиваль "Вишневый сад", прошел в 2018 году. Как считает сам режиссер, фестиваль "Неделя российского кино" - всегда своеобразный эксперимент. "Привозишь несколько десятков отечественных картин, помещаешь их в пространство другой страны, показываешь Россию глазами ее самых талантливых режиссеров, и уже сам смотришь на них будто со стороны. Захватывающий процесс на самом деле: срез целого года, вскрывающий то, что страну волнует, будоражит, радует, тревожит, - подчеркнул Алексей Учитель. - Самые актуальные мысли, самые живые чувства - все там, в этих фильмах. Невероятно интересно, как это преломится через мировоззрение жителей США в этом году".

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