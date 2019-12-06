{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Худрук Вахтанговского театра Римас Туминас поставил "Фауста" Гете в Китае

Над постановкой режиссер работает вместе со сценографом Адомасом Яцовскисом и композитором Фаустасом Латенасом

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас осуществил громкий международный проект: он поставил трагедию Иоганна Вольфганга Гете "Фауст" в Китае. Премьера спектакля пройдет в двух городах КНР: с 6 по 9 декабря ее покажут в Нанкине, а с 9 по 12 декабря постановка будет представлена в Пекине, сообщила ТАСС пресс-атташе Вахтанговского театра Елена Кузьмина.

"Осенью 2019 года Римас Туминас был приглашен в КНР на постановку спектакля по трагедии Иоганна Вольфганга Гете "Фауст", - сказала представитель пресс-службы театра. Она отметила, что Туминас - "один из самых востребованных театральных режиссеров нашего времени" и что он много ставил за рубежом: в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше, Греции.

Возглавляя Вахтанговский театр, режиссер выпустил такие спектакли, как "Троил и Крессида" Уильяма Шекспира (2008 год), "Последние луны" по пьесам Фурио Бордона и Гарольда Мюллера (2008 год), "Дядя Ваня" Антона Чехова (2009 год), "Маскарад" Михаила Лермонтова (2010 год), "Ветер шумит в тополях" Жеральда Сиблейраса (2011 год), "Пристань" (2011 год, к 90-летию театра), "Евгений Онегин" Александра Пушкина (2013 год), "Улыбнись нам, Господи" Григория Кановича (2014 год), "Минетти" Томаса Бернхарда (2015 год), "Царь Эдип" Софокла (2016 год, совместный российско-греческий проект), "Фальшивая нота" Дидье Карона (2018 год), перечислила Кузьмина.

Китайская версия

Как ранее сам Туминас рассказал в интервью ТАСС, прежде он предлагал этот материал для постановки в Вахтанговском театре, но отклика у артистов не получил. По словам режиссера, "театр вежливо промолчал", видимо, посчитав, что "это тяжело, скучно, длинно". Туминас решил осуществить задумку в Китае.

Репетиции начались 1 октября в Пекине в Daxing Theatre. Над постановкой "Фауста" Туминас работает вместе со своими неизменными коллегами: сценографом Адомасом Яцовскисом и композитором Фаустасом Латенасом. В качестве ассистента режиссера выступает его дочь - Габриэлла Туминайте.

В спектакле заняты знаменитые китайские актеры Инь Чжушэн (Фауст), Ляо Фань (Мефистофель).

Пьеса основана на классической германской легенде и рассказывает историю Фауста - ученого, мечтающего найти подлинный смысл бытия и достичь настоящего, не мертвого знания.

"Фауст" - это сказка, абсурд. Но в наши дни "Фауста" можно поставить забавно, весело, игриво. В своем спектакле я хочу соединить китайскую философию с европейским пониманием добра и зла", - процитировала режиссера пресс-атташе.

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Московский театр "Человек" показал премьеру спектакля "Гамлет" по пьесе Сумарокова
Как отметил представитель пресс-службы театра, сумароковский "Гамлет" нигде не ставился на протяжении 200 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС