Худрук Вахтанговского театра Римас Туминас поставил "Фауста" Гете в Китае

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас осуществил громкий международный проект: он поставил трагедию Иоганна Вольфганга Гете "Фауст" в Китае. Премьера спектакля пройдет в двух городах КНР: с 6 по 9 декабря ее покажут в Нанкине, а с 9 по 12 декабря постановка будет представлена в Пекине, сообщила ТАСС пресс-атташе Вахтанговского театра Елена Кузьмина.

"Осенью 2019 года Римас Туминас был приглашен в КНР на постановку спектакля по трагедии Иоганна Вольфганга Гете "Фауст", - сказала представитель пресс-службы театра. Она отметила, что Туминас - "один из самых востребованных театральных режиссеров нашего времени" и что он много ставил за рубежом: в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше, Греции.

Возглавляя Вахтанговский театр, режиссер выпустил такие спектакли, как "Троил и Крессида" Уильяма Шекспира (2008 год), "Последние луны" по пьесам Фурио Бордона и Гарольда Мюллера (2008 год), "Дядя Ваня" Антона Чехова (2009 год), "Маскарад" Михаила Лермонтова (2010 год), "Ветер шумит в тополях" Жеральда Сиблейраса (2011 год), "Пристань" (2011 год, к 90-летию театра), "Евгений Онегин" Александра Пушкина (2013 год), "Улыбнись нам, Господи" Григория Кановича (2014 год), "Минетти" Томаса Бернхарда (2015 год), "Царь Эдип" Софокла (2016 год, совместный российско-греческий проект), "Фальшивая нота" Дидье Карона (2018 год), перечислила Кузьмина.

Китайская версия

Как ранее сам Туминас рассказал в интервью ТАСС, прежде он предлагал этот материал для постановки в Вахтанговском театре, но отклика у артистов не получил. По словам режиссера, "театр вежливо промолчал", видимо, посчитав, что "это тяжело, скучно, длинно". Туминас решил осуществить задумку в Китае.

Репетиции начались 1 октября в Пекине в Daxing Theatre. Над постановкой "Фауста" Туминас работает вместе со своими неизменными коллегами: сценографом Адомасом Яцовскисом и композитором Фаустасом Латенасом. В качестве ассистента режиссера выступает его дочь - Габриэлла Туминайте.

В спектакле заняты знаменитые китайские актеры Инь Чжушэн (Фауст), Ляо Фань (Мефистофель).

Пьеса основана на классической германской легенде и рассказывает историю Фауста - ученого, мечтающего найти подлинный смысл бытия и достичь настоящего, не мертвого знания.

"Фауст" - это сказка, абсурд. Но в наши дни "Фауста" можно поставить забавно, весело, игриво. В своем спектакле я хочу соединить китайскую философию с европейским пониманием добра и зла", - процитировала режиссера пресс-атташе.