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В Вашингтоне отметили 20-летие Российского культурного центра

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что "американцы сами тянутся" к российской истории и культуре

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Российский культурный центр в столице США отметил в четверг вечером свое 20-летие торжественным приемом и концертом фортепианной музыки. Мероприятие собрало представителей дипломатического корпуса и общественности.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, центр все эти годы оставался местом сосредоточения русской культуры, образования и науки. "Центр стал домом для постоянных встреч наших соотечественников, точкой притяжения американцев всех возрастов, интересующихся Россией, популярной площадкой проведения конференций, концертов, творческих вечеров и кинопоказов, а также многих других культурно-образовательных мероприятий", - отметил он.

"Значимость его работы трудно переоценить, так как народная дипломатия играет особую роль в продвижении позитивной и объединительной повестки в двусторонних делах, - обратил внимание посол. - В этой связи необходимо определять новые каналы взаимодействия по линии гражданского общества и расширения культурного обмена между Россией и США, опираясь в первую очередь на друзей нашей страны".

Культурное присутствие, подчеркнул Антонов, никому ничего не навязывает, "американцы сами тянутся" к российской истории и культуре. "Как шутят мои коллеги, развивается "хроническая русская болезнь", которая не поддается лечению даже при помощи самой изощренной антироссийской пропаганды", - констатировал дипломат.

Музыкальный подарок гостям преподнес народный артист России пианист Юрий Розум, исполнив произведения Фредерика Шопена, Александра Скрябина и Сергея Рахманинова.

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