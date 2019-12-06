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Шнуров вошел в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы

Лидер группы "Ленинград" рассказал, что на новом посту постарается популяризировать китайскую культуру в России
Сергей Шнуров Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Сергей Шнуров
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Об этом сообщил в пятницу ТАСС сопредседатель комитета, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"Уверен, что Сергей Шнуров быстро найдет общий язык с китайской аудиторией, а его участие в совете даст стимул для развития наших связей в сфере культуры", - сказал бизнес-омбудсмен, напомнив, что с 2017 года совет возглавляет кинорежиссер Федор Бондарчук.

Сам Шнуров сказал агентству, что на новом посту постарается популяризировать китайскую культуру в России. "С нами граничит огромная страна с очень богатой и древней культурой, но много ли мы знаем о ней? Мы обладаем детальными познаниями о продукции Голливуда, но о современном искусстве Китая знаем в десятки раз меньше. Совершенно незаслуженно, и я постараюсь хоть в какой-то мере это исправить", - отметил артист.

В 2020 году в Москве пройдет четвертый Российско-китайский молодежный фестиваль "Один пояс - один путь", Шнуров станет его амбассадором в России. От китайской стороны главным лицом фестиваля стал популярный актер Шэнь Тен.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная руководителями двух стран. Договоренность о создании комитета была достигнута в апреле 1996 года в ходе визита президента РФ в Китай, а на Московском саммите в апреле 1997 года лидеры двух стран официально объявили о его создании. Главная задача комитета - развивать добрые отношения между народами России и Китая, создавать механизмы народной дипломатии и расширять контакты по всем направлениям сотрудничества.

Теги
РоссияКитайТитов, Борис Юрьевич
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