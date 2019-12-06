Российская пианистка Ольга Керн дебютировала с Национальным симфоническим оркестром США

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Российская пианистка Ольга Керн впервые выступила с Национальным симфоническим оркестром (НСО) США. Дебют артистки состоялся в четверг на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Концерт прошел под управлением бывшего художественного руководителя НСО - американского дирижера Леонарда Слаткина. Он был приурочен к 75-летию этого музыканта, отмечавшемуся 1 сентября. На вечере прозвучали Первый фортепианный концерт Сергея Рахманинова, Симфония номер 3 Аарона Копленда и Еще одни вариации (на тему Паганини), написанные рядом современных американских композиторов. 7 декабря Керн и Слаткину предстоит дать в Кеннеди-центре второй концерт с такой же программой.

Зрители аплодировали россиянке до тех пор, пока она на бис не сыграла один из фортепианных этюдов Сергея Прокофьева.

Беседуя с корреспондентом ТАСС, артистка отметила, что нынешнее выступление на этой площадке для нее далеко не первое. "Вы знаете, я тут играла много раз, но никогда [прежде] - с Национальным симфоническим оркестром США", - сказала пианистка. Она напомнила, что в прошлом выступала на этой вашингтонской сцене, к примеру, и с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова, и с американской оперной певицей Рене Флеминг, и на вечере в честь лауреатов ежегодных наград Кеннеди-центра за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства.

"[На этот раз] я играю с Леонардом Слаткиным - приглашенным дирижером, который был у НСО когда-то художественным руководителем. В этом году у него юбилей - 75-летие. Эти два концерта - его чествование. Мы с ним очень часто сотрудничаем, очень много играем, были и в Москве [в сентябре 2018 года], играли в Большом зале консерватории <...> Он очень хотел, чтобы я сыграла с Национальным симфоническим оркестром США <...> Он мне сказал, что ему хотелось, чтобы на этих концертах я была солисткой. Мы с ним Первый концерт Рахманинова неоднократно играли вместе", - поведала Керн.

Выступления в России

По признанию пианистки, на родине ей в последнее время удается бывать достаточно редко. "Вы знаете, в Россию я приезжаю не так часто <...> Очень много концертов за рубежом, очень много концертов в Америке, Европе, Азии, Южной Африке", - сказала Керн, которая с 2003 года постоянно проживает в Нью-Йорке.

"Я люблю работать, и замечательно, что работа есть, <...> но просто не удается увидеть родных. Я сына-то своего очень редко вижу. Он учится в Нью-Йорке в [музыкальной школе] Джуллиард <...> Что делать?" - посетовала артистка.

Музыка и благотворительность

По словам Керн, она почти постоянно занимается "огромным количеством проектов", включая преподавание в Музыкальной школе Манхэттена в Нью-Йорке. "У меня не так много учеников, потому что я знаю, насколько это ответственная работа <...> Но, когда я нахожусь в Нью-Йорке, я постоянно уделяю время своим студентам <...>", - заверила артистка.

"Кроме того, я только что записала [новый] диск, так как стала директором [отделения] камерной музыки на Фестивале искусств штата Вирджиния <...> Записала два квинтета, это мой первый диск камерной музыки. У меня очень много дисков с сольными произведениями, с концертами с оркестром, а именно камерной музыки - первый. Он будет выходить в начале следующего года. Это [Фортепианный] квинтет Брамса и [Фортепианный] квинтет Шостаковича", - сообщила Керн.

Далее пианистка отметила, что вместе с братом Владимиром Керном занимается также благотворительной деятельностью. "У меня с братом фонд "Стремление". Мы с ним организовали [этот] фонд в 2012 году, сначала в России. Этот фонд очень много помогает детям и проводит концерты в России с разными коллективами в тюрьмах, домах престарелых, мой брат очень серьезно этим занимается", - пояснила артистка.

Она уточнила, что фонд "Стремление", зарегистрированный теперь и в США, в том числе предоставляет стипендии детям, изучающим музыку. "Мы как можем помогаем [нуждающимся детям], покупаем [музыкальные] инструменты, очень тесно сотрудничаем с [благотворительным] фондом Владимира Спивакова. Я с Владимиром Теодоровичем играла очень много раз, мы очень тесно дружим, у него замечательный фонд в Москве, и, если мы каким-то образом можем вместе работать, то всегда сотрудничаем", - подчеркнула Керн. При этом она добавила, что фонд "Стремление" очень признателен правительству России за выделение грантов.

"Наконец, у меня свой [фортепианный] конкурс - Olga Kern International Piano Competition, который проводится каждые три года в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Первый состоялся в 2016 году, и мы только что провели второй. Мы помогаем карьере совершенно замечательнейших молодых пианистов", - заявила артистка.

"Я обожаю музыку и делаю все, что могу - и для нее, и просто для людей, которые ее слушают", - подытожила Ольга Керн.