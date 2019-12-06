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"Ъ": Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова "Содержанки"

Сериал станет первым российским контентом в категории Originals and Exclusives

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Видеосервис Start продал права на сериал Константина Богомолова "Содержанки" американскому сервису Amazon Prime Video. Об этом в пятницу сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании Start.

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"В немецкоязычных странах "Содержанки" появятся в декабре, на французском - в январе. Далее проект будет появляться на других территориях по усмотрению Amazon", - заявил изданию представитель видеосервиса, уточнив, что эксклюзив останется у Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и "Газпром-медиа").

Как уточнили "Коммерсанту", дубляж сериала сделает американский сервис, он станет первым российским контентом в категории Originals and Exclusives.

Премьера картины состоялась в марте 2019 года. Действие разворачивается в сегодняшней Москве, где главная героиня - искусствовед из провинции по имени Даша - хочет начать новую жизнь, но ее планы рушатся после загадочного происшествия. Главные роли в сериале исполнили Ольга Сутулова, Дарья Мороз, Мария Фомина, Марина Зудина, Александр Збруев, Леонид Бичевин, Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Игорь Гордин, Роза Хайруллина, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Вадим Верник и другие.

Amazon Prime Video - стриминговый сервис компании Amazon, запущенный в 2006 году в США и доступный в России с 2016 года. Сервис позволяет смотреть телепрограммы, сериалы и фильмы по платной подписке, доступен на телевизорах Smart TV, компьютерах и на мобильных устройствах, возможна загрузка видео для офлайн-просмотра.

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