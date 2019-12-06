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Путин поздравил режиссера Владимира Наумова с 92-летием

Президент подчеркнул, что фильмы Наумова стали настоящим явлением в культурной жизни страны

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста СССР Владимира Наумова с днем рождения. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы посвятили себя служению искусству, добились выдающихся успехов в сложной профессии кинорежиссера, - отметил глава государства. - Творческий труд и самоотдача, необычайно острое ощущение эпохи помогли вам создать фильмы, которые стали настоящим явлением в культурной жизни страны, нашли отклик в сердцах зрителей разных поколений".

Владимир Наумов - российский режиссер и сценарист, народный артист СССР (1982) отмечает в пятницу свой 92-й день рождения.

Наумов - автор сценария и режиссер фильмов "Тегеран-43", "Бег", "Легенда о Тиле", сценарист лент "Карнавал", "Мир входящему" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1985).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНаумов, Владимир Наумович
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