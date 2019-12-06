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Эксперт: китайские фильмы могут составить достойную конкуренцию иностранным лентам

На продукцию КНР приходится порядка половины кассовых сборов в мире, отметил президент Американской киноассоциации в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майкл Эллис

САНЬЯ /Китай/, 6 декабря. /ТАСС/. Фильмы китайского производства способны составить достойную конкуренцию кинолентам других стран и регионов мира. Об этом заявил на втором Международном кинофестивале острова Хайнань в городе Санья на юге Китая президент Американской киноассоциации в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майкл Эллис.

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По его словам, ленты из КНР пользуются большой популярностью за рубежом. "Доля китайского кино в мире постепенно увеличивается. Китайские картины уже могут конкурировать с зарубежными фильмами, при этом иностранная аудитория также любит картины из КНР", - сказал Эллис, выступая на Форуме развития интеграции киноиндустрии и зоны свободной торговли Хайнаня, который прошел в рамках кинофестиваля.

"В 2017 году Китай выпустил 1082 фильма, из них 902 - художественные картины, 51- мультипликационные фильмы, 61 - образовательные, 53 - документальные ленты, 11 - фильмы особого жанра", - продолжил глава киноассоциации. "Поэтому мы можем сказать, что КНР не только выпускает фильмы, но и то, что китайская продукция очень разнообразна, она отражает видение китайских кинематографистов и их амбициозность", - подчеркнул он.

Эллис также отметил, что "Китай является одним из крупнейших рынков по кассовым сборам в мире". По его словам, в прошлом году "они составили $8,8 млрд, из которых порядка половины пришлось на китайские фильмы". "Я уверен, что по итогам 2019 года эти показатели станут еще больше", - отметил он. "Растущий кинорынок КНР - это хорошая новость не только для китайского, но и для мирового рынка", - резюмировал Эллис.

О кинофестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходит на западе города Санья на территории гостиничного комплекса Mangrove Tree Hotel, также известного как "Хуншулинь". Главной наградой этого года станет "Золотой кокос" - позолоченная статуэтка в форме кокосовой пальмы. На нее номинированы 13 полнометражных фильмов, победителя объявят 8 декабря. Судьи также назовут лидеров номинаций "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, гримеров, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань состоялся в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Теги
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