Китайские и зарубежные эксперты обсудили возможности Хайнаня для развития кинематографа

САНЬЯ /Китай/, 6 декабря. /ТАСС/. Китайские и иностранные эксперты приняли участие в Форуме развития интеграции индустрии кино и зоны свободной торговли провинции Хайнань, который прошел в рамках второго Международного кинофестиваля острова Хайнань в городе Санья на юге Китая. Ключевыми темами на нем стали возможности региона для развития кинематографа, а также укрепление международного сотрудничества в этой сфере.

"Остров Хайнань является крупнейшей в Китае зоной свободной торговли и международным туристическим центром", - сказал, выступая на форуме, президент Ассоциации кинематографистов Китая Мин Чжэньцзян. "Мы хотим использовать проведение Международного кинофестиваля острова Хайнань в качестве возможности стимулирования развития всех отраслей кинопроизводства в КНР и направлений индустрии кино", - подчеркнул он.

Президент ассоциации также указал на то, что, говоря о развитии кинематографа в КНР, "необходимо в полной мере использовать все возможности, предоставляемые островом", в том числе преференции зоны свободной торговли. "Все это будет содействовать развитию киноиндустрии Хайнаня и Китая в целом, продвигать диалог и конкуренцию в области кинопроизводства, а также повысит привлекательность Хайнаня в мировой индустрии кино", - указал Мин Чжэньцзян.

В свою очередь глава Центра телепрограмм Национального управления телевидения Китая Цао Инь сказал, что "киноиндустрия Хайнаня и ресурсы для развития кинематографа растут с каждым годом". "Мы должны соответствовать требованиям новой эпохи, по максимуму использовать имеющиеся возможности для развития китайского кино и его взаимодействия с мировой киноиндустрией, учитывать климатические и экологические преимущества Хайнаня, экономические преференции, обеспеченные строительством и продвижением на острове зоны свободной торговли", - подчеркнул эксперт. "Все это будет содействовать развитию не только кинематографа и сферы искусства, но и туризма, отрасли образования, сферы высоких технологий в регионе", - резюмировал он.

О кинофестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходит на западе Саньи на территории гостиничного комплекса Mangrove Tree Hotel, также известного, как "Хуншулинь". Главной наградой этого года станет "Золотой кокос" - позолоченная статуэтка в форме кокосовой пальмы. На нее номинированы 13 полнометражных фильмов, победителя объявят 8 декабря. Судьи также назовут лидеров номинаций "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, гримеров, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань состоялся в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.