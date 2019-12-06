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Бесплатный показ фильма из шорт-листа Премии Кандинского начался в "Зарядье"

Показы проходят в начале каждого часа с 10:00 до 20:00 в Медиацентре парка

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут в течение всего декабря попасть на бесплатный показ фильма-путешествия из шорт-листа Премии Кандинского 2019 года в парке "Зарядье". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"До конца декабря в Медиацентре парка "Зарядье" посетители могут посмотреть "Гимны Московии" - видеоработу российского художника Дмитрия Венкова. Фильм-путешествие вошел в шорт-лист 12-й Премии Кандинского в номинации "Проект года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в картине "Гимны Московии" перевернутая камера путешествует по столице вдоль зданий под музыку композитора Александра Маноцкова, который создал вариации на тему советского и российского государственного гимна. "Я сознательно убирал из кадра всех людей, машины, провода, знаки, вывески, чтобы, оставив в чистом виде архитектуру, не показывать жизнь города, убрать все возможные контексты. Это помогает создать ощущение другого мира. Я ухожу от как бы человеческого измерения, привычной горизонтальности, на которой строится обычное кино", - приводятся в сообщении слова Венкова.

Фильм демонстрируется в начале каждого часа с 10:00 до 20:00.

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда BREUS Foundation. Согласно принятой мировой практике, премия была названа именем выдающегося российского художника и теоретика искусства XX века, пионера абстрактной живописи.

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Россия
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