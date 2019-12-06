Захар Прилепин представил книгу о биографии Сергея Есенина

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин представил свою новую книгу "Есенин. Обещая встречу впереди", которая рассказывает о жизни русского поэта. Презентация прошла в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"Есенин - один из самых важных, может, самый важный, литератор, мыслитель, поэт в моей жизни. Я думаю о нем всю жизнь, сверяю себя с ним, с его стихами, его словами, его судьбой", - отметил писатель. По словам Прилепина, издательство "Молодая гвардия" не раз предлагало ему написать книгу о Есенине, но решился он на такую работу только сейчас. "Я не скрываю, что я оказался готов говорить о Есенине после демобилизации с Донбасса. После этих трагедий и ряда разочарований я понял, что я могу об этом говорить, потому что о Есенине говорить в цветущем счастливом состоянии, в шампанском - не самое правильное. Надо было какую-то горечь поражений пройти", - поделился Прилепин.

Автор книги отметил, что к фактам из биографии Есенина нужно относится "с чистейшим самосознанием и с максимальным тактом по отношению к теме". "Много всякой чепухи, которая произносится по поводу Есенина в десятках документальных фильмов, которые на тяп-ляп делают люди с повышенной филологической самооценкой. Все в залихватски-развлекательно-гламурном виде подается", - поделился Прилепин. Он подчеркнул, что в его книге нет мифов и слухов о поэте. "У меня Есенин уходит из жизни страниц за 400 до финала, и еще 400 страниц я разбираю разнообразные книги, тексты, версии, касающиеся тех или иных аспектов его биографии", - сказал Прилепин.

По книге Прилепина готовится постановка во МХАТе им. Горького. "Спектакль будет называться "Семь женщин Есенина". Его премьера запланирована на лето 2020 года. "Никакой искусственной сенсационности, никакой искусственной погони за хайпом не будет. Мы постараемся сделать художественное произведение", - отметил художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков.

Книга разделена на семь глав, в ней 1029 страниц. Кроме того, в книге есть фотографии, показывающие разные годы жизни поэта. По словам писателя, книга будет переведена на французский и сербский языки.