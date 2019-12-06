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Медведев поздравил Ольгу Науменко с юбилеем

Премьер отметил умение актрисы искусно раскрывать режиссерский замысел

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Ольгу Науменко с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Многие годы на сцене знаменитого Гоголь-центра вы искусно раскрываете режиссерский замысел, создаете очень разные образы и характеры. Вам удается быть убедительной в любой роли: судьи, домохозяйки, врача. В каждой - ваша индивидуальность, особая глубина и обаяние", - подчеркнул премьер.

Ольга Науменко - российская актриса театра и кино, народная артистка России (2005). Родилась 6 декабря 1949 года в Москве. В 1968 году поступила в театральное училище им. Щукина. В 1972 году была принята в труппу Московского драматического театра им. Гоголя (с 2013 - "Гоголь-центр").

Среди ее наиболее известных киноработ "Тени исчезают в полдень", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Черный принц", "Вечный зов" и другие.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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