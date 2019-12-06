Реконструкцию павильона России на биеннале в Венеции завершат к апрелю 2021 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Реконструкция павильона России на Венецианской биеннале, проект которой будет выбран к февралю 2020 года, планируется завершить к апрелю 2021 года. Об этом сообщил куратор павильона России на архитектурной биеннале 2020 года архитектор, урбанист Ипполито Пестеллини Лапарелли.

Ранее комиссар павильона России, директор фонда поддержки современного искусства V-A-C Тереза Иароччи Мавика объявила имя куратора павильона на архитектурной биеннале и сообщила о концепции проекта, результатом которого станет реконструкция павильона. Открытый конкурс на разработку проекта реконструкции павильона проведет компания Smart Art. Для работы будут приглашены молодые российские архитекторы и представители междисциплинарных коллективов.

"На следующей неделе будет объявлено начало конкурса. К февралю 2020 года будет выбран победитель, который начнет работу над проектом. На самой архитектурной биеннале будут представлены отдельные секции, а после того, как биеннале закроется в ноябре 2020 года, павильон станет полноценной рабочей площадкой. Предполагается, что работы будут завершены к апрелю 2021 года, чтобы успеть к началу биеннале современного искусства", - сказал архитектор.

Лапарелли добавил, что публика также сможет принимать участие в проекте - в частности, благодаря опросам, различным мероприятиям.

Лапарелли - архитектор, урбанист и куратор, работающий в Милане. Преподает в Королевском колледже искусств в Лондоне. В 2018 году был сокуратором Европейской биеннале современного искусства Manifesta 12 в Палермо. В 2010 году вместе с Ремом Колхасом курировал выставку Cronocaos на Венецианской архитектурной биеннале, посвященную сохранению наследия. Занимался подготовкой и оформлением ряда выставок для таких институций, как палаццо Реале (Мадрид), фонд Prada (Милан, Венеция), Йенский дворец (Париж) и других.

Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году - Международная выставка архитектуры.