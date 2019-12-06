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В бельгийском музее появятся две оригинальные работы Бэнкси

Одно из произведений создано в 2003 году для участников акций протеста в Великобритании против войны в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Две работы уличного художника Бэнкси появятся в Художественном музее в городе Шофонтен (провинция Льеж, Бельгия). Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

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Увидеть произведения можно будет с 13 декабря 2019 по 13 апреля 2020 в рамках выставки, посвященной творчеству художника. По словам куратора экспозиции Жан-Кристофа Юбера, "творения Бэнкси - это уникальная возможность открыть для себя уличное искусство в целом".

Работы поступили из частных коллекций. Одна из них представляет собой деревянный трафарет, к которому прикреплен кусок картона с изображением девушки, обхватившей бомбу. Это произведение создано в 2003 году для участников акций протеста в Великобритании против войны в Ираке.

Другая работа представляет собой манекен с бумажным пакетом на голове. В 2010 году именно в таком пакете, как пишет Le Soir, Бэнкси "пришел на конференцию с целью сохранения анонимности".

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Бельгия
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