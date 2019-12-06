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Нобелевская премия - 2019

Писатель Петер Хандке рассказал, что Нобелевская премия никак не повлияет на его жизнь

Решение Нобелевского комитета присудить ему премию вызвало волну критики. Противники автора обвинили его в том, что Хандке отрицает геноцид боснийцев

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Австрийский писатель Петер Хандке признался, что звание лауреата Нобелевской премии в области литературы 2019 года ничего не изменит в его жизни. Об этом он заявил на пресс-конференции в Шведской академии в пятницу.

"Премия ничего не изменит. Я ни в чем не уверен, кроме этого - ничего", - отметил литератор, отвечая на соответсвующий вопрос.

В начале пресс-конференции председатель Нобелевского комитета по литературе Андерс Ульссон напомнил, что 6 декабря - день рождения Хандке. Присутствовавшие на встрече журналисты поздравили писателя песней "С днем рожденья".

Решение Нобелевского комитета присудить премию Хандке вызвало волну критики и протестов. Выдержки из его эссе "Зимняя поездка на реки Дунай, Сава, Морава и Дрина, или Справедливость для Сербии", написанного в 1996 году, его противники использовали в качестве главного аргумента в том, что писатель отрицает геноцид боснийцев. Во время нобелевской недели в Стокгольме также пройдут манифестации противников лауреата, и на конференции писателя спросили, чтобы он мог сказать этим активистам.

"Когда три-четыре года назад я был в Осло, где мне также присудили премию, там тоже были протесты, мне даже кричали "фашист". Я остановился и хотел поговорить, но протестующие этого не захотели, - рассказал Хандке. - Я не знал, как реагировать, а диалог был невозможен. Может, вы мне подскажете, дадите совет, как реагировать?"

Писатель также сообщил, что хотел встретиться с двумя матерями с сербской и боснийской стороны, которые при этом не являются представителями организаций. "Но мне сказали, что пока это невозможно", - отметил он.

Вопрос американского журналиста о том, отрицает ли писатель геноцид боснийцев, остался без ответа. "За последние 9-10 недель я получил много писем от любителей литературы, - сказал Хандке. - Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить их. И я не хочу отвечать на эти вопросы: мой народ - это читатели, а не вы".

Нобелевский лауреат

Как объявил Нобелевский комитет в октябре, Петер Хандке получит премию за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта". Он является одним из самых известных немецкоязычных авторов современности: с 1966 года о написал около 100 работ, включая пьесы, романы, сценарии и переводы классиков. На русском языке издана повесть Хандке "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1970), экранизированная его другом Вимом Вендерсом, тетралогия "Медленное возвращение домой" (1979), рассказ "Учение горы Сент-Виктуар" (1980) и другие. Одна из наиболее известных кинолент Вендерса "Небо над Берлином" (1987) также создана совместно с Хандке.

Вручение премии в Стокгольмской филармонии пройдет 10 декабря в день смерти ее учредителя Альфреда Нобеля. Из рук короля Швеции Карла ХVI Густава лауреаты получат золотую медаль с изображением инициатора награды и диплом, а на следующий день Нобелевский фонд перечислит на их банковские счета причитающуюся денежную составляющую. Ее размер в каждой номинации достигает 9 млн крон ($944 тыс.).

Теги
АвстрияНобелевская премия - 2019
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