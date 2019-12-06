Лауреаты премии Андрея Белого объявлены на ярмарке non/fiction

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Лауреаты старейшей в России литературной премии имени Андрея Белого объявлены на книжной ярмарке non/fiction в пятницу. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

В частности, филолог Марк Липовецкий получил специальную премию "За заслуги перед русской литературой". "В течение многих десятилетий он занимается исследованием инновативной русской литературы. Ему принадлежит одно из самых детальных описаний русского литературного постмодернизма. Самый недавний из его проектов - пятитомное собрание сочинений лидера московского концептуализма Дмитрия Александровича Пригова", - говорится в сообщении.

В свою очередь поэт из Москвы Андрей Тавров и петербургская поэтесса Алла Горбунова разделили премию в номинации "Поэзия" за книги "Плач по Блейку" и "Пока догорает азбука". В номинации "Гуманитарные исследования" лауреатом стала книга литературоведа Елены Михайлик "Незаконная комета". Она посвящена Варламу Шаламову, автору "Колымских рассказов", который около 20 лет провел в сталинских лагерях.

Между тем писатель и драматург Дмитрий Данилов стал лауреатом в номинации "Проза". Премия ему присуждена по совокупности за ряд пьес, опубликованных в журнале "Новый мир" и ставившихся в театрах "Современник", Мастерской Петра Фоменко и других. В номинации "Литературные проекты и критика" премии удостоен самарский поэт и философ Виталий Лехциер, куратор портала "Цирк "Олимп+TV" и одноименной книжной серии.

Премия Андрея Белого - старейшая независимая литературная премия в России, существует с 1978 года. В разные годы ее лауреатами становились Владимир Сорокин, Виктор Пелевин, Саша Соколов, Геннадий Айги, Борис Гройс, Юрий Мамлеев, Александр Пятигорский, Валерий Подорога и другие. Премия вручается за новаторские поэтические и прозаические произведения, за наиболее актуальные гуманитарные исследования. Жюри премии состоит из ведущих поэтов, критиков и экспертов в области литературы.