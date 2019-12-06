МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце. Поклонники, купившие билеты на премьеру, собрались в кинотеатре "Октябрь" за полтора часа до показа, передает корреспондент ТАСС.

"Алла Борисовна всегда, начиная с 1975 года, была пионером на российской музыкальной сцене и продолжает быть пионером. В том числе она наконец добралась до кинематографа. Подошла издалека - через свой концерт, сыгранный один раз в Москве, - отметил со сцены генеральный директор Первого канала и сопродюсер фильма Константин Эрнст. - Мы все здесь собрались благодаря одному человеку, которому мы верим, которого мы столько лет любим и которым восхищаемся. Алла, все здесь ради тебя".

17 апреля артистка дала концерт "Алла Пугачева. P. S." в Государственном Кремлевском дворце в Москве в честь своего 70-летия, которое она отметила 15 апреля. Режиссером вечера стал лауреат премии "Золотая маска" Филипп Григорьян, танцевальные номера ставил Егор Дружинин. Основу программы составили новые песни. Режиссером киноверсии выступила Татьяна Гулина.

Первыми фильм о концерте увидели жители Барнаула и Благовещенска 31 октября, после чего лента отправилась на гастроли по всей стране. Как сообщил сооснователь студии "Водород", работавшей над фильмом, Михаил Врубель, "Тот самый концерт" уже показали в 75 городах для почти 200 тысяч зрителей. В кинозалах Москвы и Санкт-Петербурга ленту покажут 7 и 8 декабря.

Сама же героиня вечера предпочла не комментировать фильм до показа. Пугачева заняла место в зрительном зале рядом с дочерью Кристиной Орбакайте и внуком Никитой Пресняковым. Гостями столичной премьеры стали режиссеры Светлана Дружинина и Федор Бондарчук, телеведущие Ангелина Вовк, Юрий Николаев и Леонид Якубович, певцы Игорь Николаев, Юлия Самойлова, музыкант Стас Намин, актрисы Ирина Розанова, Екатерина Волкова и Алика Смехова, модельеры Валентин Юдашкин и Игорь Гуляев и другие.

Алла Пугачева - лауреат Государственной премии РФ (1995), певица и актриса, исполнительница песен "Миллион алых роз", "Арлекино", "Эй вы, там, наверху!" и многих других, вошедших в золотой фонд российской музыки.