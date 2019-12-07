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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Его возглавила американская певица Тейлор Свифт, которая заработала за год около $185 млн
Тейлор Свифт Evan Agostini/Invision/AP
Описание
Тейлор Свифт
© Evan Agostini/Invision/AP

ТАСС, 7 декабря. Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн. Список опубликован в пятницу на сайте издания.

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На второй строчке расположился рэпер Канье Уэст. Его заработок составил $150 млн. Третье место занял британский поп-певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан ($110 млн). На четвертом месте оказалась рок-группа The Eagles ($100 млн). На пятом месте находится певец Элтон Джон ($84 млн), а шестое место разделили исполнители Jay-Z и Бейонсе ($81 млн).

Замыкает перечень с доходом в $36 млн хип-хоп трио Migos, стоящее на 40 месте. 

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