Лауреат премии "Оскар" Асгар Фархади рассказал, почему он не снимает фильмы в Китае

САНЬЯ /Китай/, 7 декабря. /ТАСС/. Обладатель премии "Оскар" иранский режиссер Асгар Фархади, выступая на II Международном кинофестивале острова Хайнань в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай), рассказал о самом важном в процессе создания фильма, о тонкостях подбора актеров, а также о том, почему он до сих пор не снял совместную картину с Китаем.

"До сих пор я не решался снимать кино в Китае", - сказал Фархади в ходе мастер-класса, организованного для публики кинофестиваля. "Прежде я получал большое количество сценариев [из Китая], предложений о совместной работе с ними [с китайской стороной]. Однако все они были далеки от моего мышления, поэтому я пока их не трогал", - пояснил кинорежиссер.

На вопрос журналистов о том, что самое главное в создании картины, Фархади ответил: "Есть немало фильмов, рассказывающих трагическую историю, однако все они кажутся далекими от реальности, или же не такими жизненными". "Есть, напротив, картины, в которых нет никакой трагедии, которые очень реалистичны, однако зрители устают от их просмотра", - продолжил он.

"Что самое важное для меня? После того, как я закончу работу над картиной, я зову какого-нибудь знакомого, близкого человека, показываю ему ленту, задаю несколько вопросов, один из которых - не устал ли он от просмотра картины, - добавил кинорежиссер. - Очень важно, балансируя между реальностью и трагедией в создании фильма, задаваться вопросом "не утомит ли это зрителя".

Что касается подбора актеров, Фархади отметил, что старается искать "новые" лица, "не избалованные камерой". По словам режиссера, такие актеры "еще очень близки к реальной жизни". Он также отметил, что помимо внешности большое значение имеет голос артиста. "Прежде всего я смотрю на фотографии, однако голос не менее важен - он дополняет образ и помогает создать полное представление о человеке", - резюмировал режиссер.

Наряду с Асгаром Фархади в дни кинопоказа своим опытом с публикой поделились японский кинорежиссер Киёси Куросава, режиссер из Гонконга Стэнли Кван, британский режиссер и сценарист Саймон Уэст, американский актер Итан Хоук, а также датский кинорежиссер Билле Аугуст.

О кинофестивале

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань проходит на территории отельного комплекса Mangrove Tree Hotel ("Хуншулинь") на западе Саньи. Высшей наградой этого года станет "Золотой кокос" - позолоченная статуэтка в форме кокосовой пальмы. На главный приз номинировано 13 полнометражных фильмов, победителя объявят 8 декабря. Судьи также назовут лидеров номинаций "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Специальный приз жюри", "Лучший сценарист, "Лучшая картина для детей", а также "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов).

Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре прошлого года. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Фестиваль кино проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.