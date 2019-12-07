В Нью-Йорке открылась неделя российского кино

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Второй кинофестиваль "Неделя российского кино" открылся в пятницу в Нью-Йорке. В течение семи дней зрители увидят 18 фильмов, созданных российскими авторами, а также получат возможность пообщаться с режиссерами и киноактерами, сыгравшими в них главные роли.

Старт фестивалю дала комедия "Давай разведемся!" (2019), которую американская публика встретила очень доброжелательно, а по окончании зрители приветствовали режиссера Анну Пармас и актрису Анну Рыцареву аплодисментами. Пармас рассказала, что старалась показать в своей дебютной полнометражной картине историю женщины, в которой легко узнать близкого человека, знакомую или даже себя. "И еще я хотела сказать этим кино - никогда не говори "никогда", все может случиться. Поэтому несмотря на то, что фильм заканчивается расставанием, мы не знаем, что будет через год, два, нам это неизвестно", - отметила режиссер.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Анна Пармас сообщила, что следующим фильмом, над которым она работает, также будет комедия. "Я бы, может, и хотела снять драму, триллер или даже детектив, но вовремя поняла, что снимать надо то, к чему именно сейчас лежит твоя душа... Впрочем, никогда не говори "никогда", - добавила она. В этот же день участникам фестиваля также показали драму "Выше неба" (2019), а перед зрителями выступила актриса Таисия Вилкова, сыгравшая в ней главную роль.

В течение последующих дней у жителей Нью-Йорка есть возможность увидеть такие премьерные для США картины, как "Одесса" (2018), "Текст" (2019), "Бык" (2019), "Ленин" (2019) и другие. Представлять картины будут актеры Александр Петров, Борис Акопов, Риналь Мухаметов, Алексей Серебряков, Алексей Гуськов, Владимир Хотиненко, Александр Горчилин. Всего из России в США для участия в фестивале приезжает порядка 15 актеров и режиссеров. Как заявила корреспонденту ТАСС соучредитель "Недели российского кино" продюсер Ирина Шабшис, проблем с получением американских виз не возникало. "У нас никогда не было с этим проблем - американцы с большим удовольствием дали визы, ведь это - культура, - пояснила она. - У нас не было проблем ни в этом, ни в прошлом году, нам пошли навстречу, и мы получили визы сразу, абсолютно для всех, кого заявляли".

Тягу к искусству не истребить

В беседе с корреспондентом ТАСС Алексей Гуськов высказал мнение, что за последние 20 лет российское кино претерпело большие изменения. "Многие наши режиссеры занимают призы на международных фестивалях, выходят прокатом по всему миру, за это время лицо российского кино поменялось в очень хорошую сторону, расширило свои возможности, - считает он. - Мы стали делать не только фильмы-развлечения, индустриальные картины, но при этом и сохранили то, чем всегда славился российский кинематограф - фильмы для души.

В то же время актер считает, что российским авторам нет необходимости снимать фильмы, оглядываясь на Запад, чтобы специально угодить зрителю за рубежом. "Любой кинематограф - он, прежде всего, для страны, где производится. Есть общепризнанные клише, но ведь Голливуд невозможно сравнить с Болливудом или китайским кинематографом. Кино - это национальная примета в любом случае", - подчеркнул актер.

Гуськов также высказал мнение, что на искусство нельзя накладывать дополнительные задачи, миссии, особенно по улучшению политических отношений. "Ни в коем случае ни на театр, ни на кино, ни на искусство невозможно возложить никакой миссии - ничего оно не исправит и не улучшит. А смысл фестивалей за рубежом - в том, что в человеке всегда есть потребность к познаванию другого, потребность к искусству. Конечно, в первобытном обществе съедали первым не того, кто убивал мамонта, а того, кто рисовал, как он убивает - охотник всегда важнее. Искусство как непрофильный актив первым сбрасывается балластом в случае чего, но оно возвращается сразу, когда компания опять становится крепко на ноги, тягу к этому в человеке не истребить".

Шаманство и волшебство

Сам Алексей Гуськов с удовольствием посмотрит фильмы кинофестиваля, в том числе комедию "Элефант" (2019), в которой сыграл главную роль. По его словам, актеру в процессе съемки довольно трудно понять, получится ли в итоге рейтинговый фильм или неудачный. "Только на премьере понимаешь, что в итоге получилось. Бывает, мучительные съемки выливаются в интересный фильм, а прекрасные, легкие, свободные и якобы талантливые истории вываливаются в среднестатистическое, скучное действие. Кино всегда похоже на шаманство, в нем чуточку волшебства, и дело - не в режиссере. Всякий проект рождается и тут же либо попадает во время его ожидания, или нет, становится необходимым и затрагивает сердца людей или оставляет равнодушным", - считает Алексей Гуськов.

Среди детских и юношеских фильмов, которые привезли организаторы фестиваля в Нью-Йорк - "Снежная королева: Зазеркалье" (2019), "Урфин Джюс возвращается" (2019), "Три богатыря и наследница престола" (2019). Фестиваль проходит сразу на трех площадках мегаполиса - в Школе визуальных искусств на Манхэттене, в Линкольн-центре и Симфони Спейс на Бродвее - и не ограничится Нью-Йорком. По окончании Недели вместе с режиссером Сергеем Ливневым и актером Алексеем Серебряковым, который сыграл главную роль в фильме "Ван Гоги" (2018), фестиваль отправляется представлять эту картину жителям Бостона (штат Массачусетс), Сиэтла (Вашингтон), Сан-Франциско (Калифорния), Чикаго (Иллинойс) и Денвера (Колорадо). Та же работа в рамках кинофестиваля будет показана студентам и преподавателям ряда ведущих образовательных учреждений Нью-Йорка.

Впервые фестиваль "Неделя российского кино" в Нью-Йорке, который организует киностудия "РОК" под председательством режиссера Алексея Учителя совместно с некоммерческим фондом "Фестиваль "Вишневый сад", прошел в 2018 году.