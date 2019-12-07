Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в России более 1 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen 2) американской кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российском прокате с 28 ноября более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

После выхода на российские экраны лента заработала около 1 млрд 52 млн рублей. Из них за первые выходные мультфильм собрал почти 796 млн рублей.

В США мультфильм установил рекорд кассовых сборов в День благодарения и следовавшие за ним "черную пятницу" и выходные. За четыре дня - с четверга по воскресенье картине режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли удалось собрать в кинотеатрах США и Канады $123,7 млн. Это значительно превысило рекорд, установленный за этот праздничный период в 2013 году фильмом "Голодные игры: И вспыхнет пламя" (The Hunger Games: Catching Fire). Тогда фильм режиссера Френсиса Лоуренса отметился сборами в $110 млн.

"Холодное сердце 2" - продолжение вышедшего на экраны в 2013 году одноименного анимационного фильма о приключениях королевы Эльзы, наделенной необычным даром замораживать все, к чему она прикасается, и ее сестры Анны. Мультфильм стал один из самых успешных проектов The Walt Disney Company. Сборы от проката составили почти $1,3 млрд при производственных расходах в $150 млн. "Холодное сердце" было также отмечено двумя наградами "Оскар" - как лучший анимационный фильм и за лучшую песню.