{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в России более 1 млрд рублей

За первые выходные проката мультфильм собрал почти 796 млн рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen 2) американской кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российском прокате с 28 ноября более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

На эту тему
"Холодное сердце — 2": что известно о продолжении самого успешного мультика в мире

После выхода на российские экраны лента заработала около 1 млрд 52 млн рублей. Из них за первые выходные мультфильм собрал почти 796 млн рублей.

В США мультфильм установил рекорд кассовых сборов в День благодарения и следовавшие за ним "черную пятницу" и выходные. За четыре дня - с четверга по воскресенье картине режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли удалось собрать в кинотеатрах США и Канады $123,7 млн. Это значительно превысило рекорд, установленный за этот праздничный период в 2013 году фильмом "Голодные игры: И вспыхнет пламя" (The Hunger Games: Catching Fire). Тогда фильм режиссера Френсиса Лоуренса отметился сборами в $110 млн.

"Холодное сердце 2" - продолжение вышедшего на экраны в 2013 году одноименного анимационного фильма о приключениях королевы Эльзы, наделенной необычным даром замораживать все, к чему она прикасается, и ее сестры Анны. Мультфильм стал один из самых успешных проектов The Walt Disney Company. Сборы от проката составили почти $1,3 млрд при производственных расходах в $150 млн. "Холодное сердце" было также отмечено двумя наградами "Оскар" - как лучший анимационный фильм и за лучшую песню.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев поздравил сотрудников Эрмитажа с 255-летием музея
По словам премьера, Эрмитаж "позволяет совершать увлекательные путешествия между эпохами, проникать в их сокровенные тайны, глубоко чувствовать время"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС