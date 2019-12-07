Эрмитаж будет транслировать на своем сайте очередь в музей в реальном времени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж с нового года будет транслировать на своем сайте состояние очереди в музей, чтобы посетители могли удаленно принять решение, стоять ли им в ней. Об этом рассказал на пресс-конференции в субботу генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы собираемся решить вопросы с очередью. С начала года будем транслировать на сайте очередь, чтобы каждый мог выбирать, идти ему или нет", - сказал он.

В следующем году, по его словам, планируется еще одно нововведение для посетителей с точки зрения безопасности - рамки для досмотра перенесут из помещений Зимнего дворца под арку при входе во двор, для этого построят специальный павильон.

По данным Пиотровского, в этом году Эрмитаж посетили уже 4,5 млн человек.

Пик посещений приходится на новогодние праздники. В прошлом году в новогодние каникулы Эрмитаж посетили более 109 тыс. человек, музей раздал посетителям в очереди 20 тыс. чашек чая.

Эрмитаж располагается в 10 зданиях, включая главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня". Выставочные площади Эрмитажа занимают 100 тыс. кв. м - за последние 25 лет они увеличились в три раза. В зданиях Эрмитажа для посетителей открыты 542 зала. В 2018 году число посетителей в Эрмитаже составило 4,3 млн человек.

Коллекция Государственного Эрмитажа включает 3,1 млн предметов, включая живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. Музей ведет свою историю с 1764 года, он был основан императрицей Екатериной II.