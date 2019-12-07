THR: умер Рон Либман, сыгравший отца Рейчел в сериале "Друзья"

ТАСС, 7 декабря. Американский актер Рон Либман, который исполнил в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004) роль отца Рейчел Грин (ее сыграла Дженифер Энистон - прим. ТАСС) умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на членов семьи.

По данным издания, актер умер в Нью-Йорке, где провел большую часть своей жизни.

Либман родился в Нью-Йорке в 1937 году. Он получил премию Emmy в 1979 году за роль бывшего уголовника, вышедшего из тюрьмы и ставшего адвокатом, в сериале "Каз", автором идеи и соавтором сценария которого выступил. Актер был номинирован на "Золотой глобус" за роль частного детектива в телефильме "Накануне Рождества" (1986), а в 1993 году стал обладателем премии "Тони" за роль Роя Кона в пьесе, удостоенной Пулитцеровской премии, "Ангелы в Америке" (1990).