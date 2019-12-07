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Эрмитаж создаст постоянную выставку русских икон в 2020 году

В числе наиболее значительных произведений - "Страшный суд" и "Никола в житии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Постоянная выставка русских икон будет создана в 2020 году в Государственном Эрмитаже, древние памятники будут выставляться в специальных витринах с особыми климатическими условиями. Об этом сообщил журналистам в субботу генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Откроется к лету постоянная экспозиция русских икон. Там все будет в климатических витринах", - сказал Пиотровский.

Согласно информации на сайте Эрмитажа, в музее есть небольшое, но очень ценное собрание древнерусских икон XIII-XVII вв. "Коллекция включает прекрасные образцы новгородской, псковской, московской живописи и "северных писем", - говорится в описании на сайте.

В числе наиболее значительных произведений собрания названы две иконы больших размеров - "Страшный суд" и "Никола в житии". Иконы "северных писем" отличаются местным своеобразием. Четыре самых ранних памятника - с изображением Христа, Апостола Петра, св. Николая и св. Ильи, - вывезенные с погоста Вазенцы, относятся к северным иконам Новгородской земли XIII-XIV вв.

Теги
Санкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
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