Нобелевские лауреаты по литературе отметили роль матерей в своем творчестве

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Наставления матерей сыграли огромную роль в становлении нобелевских лауреатов в области литературы 2018 и 2019 годов. Об этом обладатели высокой награды Ольга Токарчук (за 2018 г.) и Петер Хандке (2019) отметили в своих Нобелевских лекциях, которые по традиции проводятся перед торжественной церемонией вручения премии.

По словам Ольги Токарчук, "силу на всю жизнь" она обрела в детстве, в беседах с матерью, которая уже тогда заставила ее понять, что "во мне есть нечто большее, чем я сама могла представить".

В значительной степени западная цивилизация основывается на открытии своего "я", рассказе от первого лица, отметила Токарчук. При этом она критически отозвалась о полифонии в современной литературе.

"Получается, что собственное "я" автора не может претендовать на универсальность. Чего нам, похоже, не хватает, так это аллегорического измерения", - считает лауреат из Польши. По ее мнению, миру нужны новые формы рассказа о нем.

Токарчук назвала два десятилетия XXI века "эрой телесериалов", однако отметила, что считает литературу одной из немногочисленных областей, которые пытаются удержать нас в реальной жизни и которые при этом могут оживить самые невероятные связи между разными временами и пространствами. По ее мнению, именно в писательстве воплощается способность сопереживать "каждому кусочку мира".

"Литературу создали для того, чтобы показать эту чувственность по отношению к любому другому существу, помимо нас самих, - сказала лауреат Нобелевской премии. - Поэтому я чувствую, что должна рассказать о мире как о чем-то живом, низменно предстающим в наших глазах неким целым, где мы являемся одновременно маленькой и могущественной его частью", - отметила Токарчук.

Наставление Хандке

Петер Хандке начал свое выступление с цитаты из собственного стихотворения "Над деревнями - наставление женщины мужчине": "Играй в игру. Но не будь в ней главным. Стремись к конфронтации. Но не ищи при этом какой-то выгоды. Избегай скрытых мотивов. Ничего не умалчивай. Будь мягким и сильным. Вступай в игру и презирай победу".

Писатель отметил, что желание посвятить себя писательскому творчеству в нем зародили главным образом люди из городка, где он рос, а также рассказы его матери как о них, так и о зачастую невероятных событиях.

Нобелевские лауреаты

Как объявил Нобелевский комитет, Петер Хандке получит премию за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта". Он является одним из самых известных немецкоязычных авторов современности.

Токарчук премия присуждена с формулировкой "за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Токарчук - автор 17 книг, первой из которых был сборник стихов, изданный в 1989 году.

Особенностью этой Нобелевской недели стало то, что стали известны имена сразу двух лауреатов премии по литературе - за 2018 и 2019 годы. Шведская академия, присуждающая эту награду, приняла в мае прошлого года решение о переносе оглашения победителя в связи с тем, что число ее членов уменьшилось, а доверие к ней "во всем мире ослабло" на фоне скандала.

Вручение премии в Стокгольмской филармонии пройдет 10 декабря в день смерти ее учредителя - Альфреда Нобеля.