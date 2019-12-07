Миланский театр "Ла Скала" открыл новый сезон оперой "Тоска" с Анной Нетребко

РИМ, 7 декабря. /ТАСС/. Новый сезон открылся в театре "Ла Скала" в субботу вечером премьерой оперы Джакомо Пуччини "Тоска" с Анной Нетребко в заглавной роли. Выступление транслировалось по первому каналу государственного телевидения RAI.

За дирижерским пультом стоял главный дирижер театра Риккардо Шайи. Автором постановки выступил итальянец Давиде Ливерморе, который уже неоднократно режиссировал оперы для "Ла Скала". Для нынешней премьеры была выбрана классическая, немного кинематографическая форма и оригинальная версия, которая прозвучала лишь однажды - на первом показе "Тоски" в Римской опере 14 января 1900 года.

Миланский театр впервые открывает сезон этой оперой, действие которой разворачивается в Риме - в церкви Сант-Андреа-делла-Валле, дворце Фарнезе и замке Святого Ангела во времена французского владычества в Папской области после наполеоновских завоеваний. Для российской сопрано участие в спектакле открытия сезона "Ла Скала" четвертое по счету. А дебютировала она на миланской сцене более 20 лет назад - в 1998 году в концерте, которым дирижировал ее соотечественник Валерий Гергиев. В "Тоске" ее партнерами выступили итальянские певцы - Франческо Мели (Марио Каварадосси) и Лука Сальси (Скарпиа). Последний рассказал, что давно знаком и работает с Нетребко.

Как она призналась в интервью итальянскому телевидению, ей главная героиня оперы - Флория Тоска - никогда не нравилась. "Она неприятна, груба, невежественна, ревнива. У нее меняется настроение каждую минуту, и мы не знаем, почему. Исполняя ее, нужно пытаться найти в персонаже что-то ласковое. Я думаю, что причина в том, что она безумно влюблена. И, в конце концов, все это очень характерно для женщины", - заключила Нетребко.

По мнению маэстро Шайи, "Тоска" - очень современное произведение с точки зрения и музыки, и содержания. "Музыка, написанная более века назад, звучит как нельзя современно. И эту версию никто не видел 119 лет", - рассказал дирижер.

Главное событие культурной жизни

Государственное телевидение проводит прямые трансляции с открытия сезона "Ла Скала" с 2016 года, передачи неизменно пользуются успехом. В прямом эфире премьеру смотрят также в некоторых кинотеатрах в Италии и других странах. Затем запись будет демонстрироваться в разных странах, включая Россию.

Однако, истинные ценители оперы пытаются попасть на открытие сезона в сам театр в Милане. Вечер 7 декабря каждый год становится крупным событием культурной жизни. В этом году на премьере присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла, председатель Сената (верхней палаты парламента) Мария Элизабетта Казеллати, а также ряд министров.

Стоимость билетов на открытие сезона достигает €3 тыс. За несколько дней до открытия на генеральный прогон по традиции приглашают молодую публику в возрасте до 30 лет. Чтобы попасть на этот показ, многие отстояли многочасовую очередь.