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БДТ открывает выставку в честь юбилея Алисы Фрейндлих

Гости выставки смогут увидеть страницы из школьных сочинений артистки, вспомнить ее учителей и друзей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Большой драматический театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) открывает выставку, посвященную народной артистке СССР Алисе Фрейндлих, которая отмечает 8 декабря свое 85-летие. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

"У нас будет большая выставка, посвященная Алисе Бруновне", - сказал он, добавив, что день рождения актриса "проведет в кругу своих друзей", а 11-го числа в БДТ состоится спектакль "Волнение" с ее участием.

По словам худрука, Фрейндлих, как и ее коллега по театру народный артист СССР Олег Валерьянович Басилашвили, "они очень скромные люди <...>, они не хотят никаких юбилеев, интервью, и я их понимаю".

На выставке можно будет вспомнить героинь Фрейндлих, ее учителей и друзей, а также увидеть страницы из школьных сочинений актрисы.

Алиса Фрейндлих - народная артистка СССР, родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала "Советский экран". Также актриса исполнила роли в фильмах "Полосатый рейс" (1961), "Соломенная шляпка" (1974), "Старомодная комедия" (1979), "Жестокий романс" (1984), "Подмосковные вечера" (1994), "На Верхней Масловке" (2005), "Линия Марты" (2014) и других картинах.

Фрейндлих более 20 лет проработала в театре им. Ленсовета, она сыграла в общей сложности порядка 30 ярких ролей. В 1983 году перешла в труппу БДТ, в репертуаре этого театра у актрисы сейчас пять спектаклей, в том числе созданных специально для нее. Это "Алиса", поставленная Андреем Могучим, и новая работа - "Волнение" по пьесе, которую сочинил и поставил для Фрейндлих драматург и режиссер Иван Вырыпаев.

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