Народную артистку РСФСР Зою Зелинскую поздравят с 90-летием на "Чердаке сатиры"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Актриса Московского театра сатиры, народная артистка РСФСР Зоя Зелинская, которой в воскресенье исполняется 90 лет, будет принимать поздравления с юбилеем на малой сцене родного театра, именуемой "Чердаком сатиры". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Нина Карпова.

"Сегодня у нас семейный праздник - юбилей любимой Зои Николаевны Зелинской. В программе - поздравления от коллег и друзей, капустник от молодых актеров, фуршет от дирекции", - обозначила программу торжества собеседница агентства.

Она напомнила, что Зоя Зелинская - одна из ведущих актрис Московского академического театра сатиры, в котором работает c 1 июля 1954 года. "Ее дебют в спектакле "Милый друг" по роману Мопассана и последующие роли показали, что выпускница ГИТИСа помимо яркой сценической внешности и таланта обладает вкусом и способностью к тонкой психологической разработке характеров своих героинь", - отметила пресс-атташе.

По ее словам, за годы работы в театре Зелинской было создано более шестидесяти сценических образов. В творческом багаже актрисы работы в таких спектаклях, как "Домоклов меч" Н. Хикмета, "Клоп", "Баня" и "Мистерия-буфф" В.Маяковского, "Дом, где разбиваются сердца" Б. Шоу, "Самоубийца" Н. Эрдмана, "Интервенция" Л. Славина. "Трехгрошовая опера" Б. Брехта, "Затюканный апостол" А. Макаенка, "Идеальный муж" О. Уайльда, "Вышел ангел из тумана" П. Гладилина и многие другие.

"Зелинская также снималась в кино. Широкую известность актрисе принесла и работа в телевизионном "Кабачке 13 стульев", где она сыграла очаровательную пани Терезу", - добавила Карпова.

"Что касается театра, то Зоя Николаевна (Зелинская) до сих пор выходит на сцену. Она играет мать в спектакле Родиона Овчинникова "Где мы?!...", который пользуется большим успехом у зрителей", - заключила пресс-атташе.