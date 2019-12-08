Главную награду 18-го кинофестиваля в Марракеше завоевала колумбийская лента "Долина душ"

РАБАТ, 8 декабря. /ТАСС/. "Золотую звезду" - главную награду 18-го Международного кинофестиваля в Марракеше - получила полнометражная художественная картина "Долина душ" (Valley of Souls, 2019) колумбийского режиссера Николаса Ринкона Гиля. Такое решение приняло интернациональное жюри под председательством всемирно известной британской актрисы Тильды Суинтон.

Объявление победителя состоялось в субботу вечером во время красочной церемонии во Дворце конгрессов в присутствии многочисленных зрителей и почетных гостей, в числе которых были деятели культуры и искусства, представители средств массовой информации и звезды кино.

Приз за лучшую мужскую роль получил австралийский актер Тоби Уоллес, снявшийся в драме "Молочные зубы" (Babyteeth, 2019) режиссера Шеннон Мёрфи. В номинации "Лучшая женская роль" жюри отметило сразу двух актрис - Роксан Скримшоу и Николу Бёрли за работу в картине "Линн плюс Люси" (Lynn + Lucy, 2019) британца Физала Булифы.

Награда 18-го кинофестиваля в Марракеше за лучшую режиссуру досталась тунисцу Ала Эддину Слиму за фильм "Тламесс" (Tlamess, 2019). Специальный приз жюри получили две картины - "Мозаичный портрет" (Ma sai ke shao nu, 2019) китайского режиссера Чжай Исяна и "Последний визит" (Akher Ziyarah, 2019) саудовца Абдельмохсена Альдхабаана.

Подводя итоги смотра, Суинтон выразила "благодарность за волшебный опыт, полученный в дни кинофестиваля в Марракеше".

Под патронажем короля

Фестиваль в Марракеше, проходящий с 2001 года под патронажем короля Мухаммеда VI, за минувшие годы превратился в представительный международный киносмотр, собирающий большую когорту звезд актерского и режиссерского цеха.

Среди экспертов он удостоился звания одного из самых престижных в странах Средиземноморья и стал большим событием в культурной жизни Марокко. Частыми гостями марокканского кинофестиваля становятся звезды Голливуда, европейского и российского экрана.

Как отмечают в оргкомитете, "фестиваль в Марракеше помогает продвигать положительный имидж Марокко как страны, где снимают кино и ценят качественные фильмы, а также распространяют идеалы открытости".

По мнению специалистов и критиков, организаторы фестиваля в Марракеше прилагают большие усилия, чтобы он оказался в одном ряду с такими престижными кинофорумами, как венецианский, каннский или берлинский.