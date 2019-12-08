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Фестиваль "Русские сезоны" завершился в ФРГ концертом ансамбля под управлением Башмета

Министр культуры РФ Владимир Мединский поблагодарил "гостеприимную Германию" за помощь в организации мероприятия
Описание
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Масштабный культурный фестиваль "Русские сезоны в Германии" завершился в субботу вечером концертом камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Он состоялся в знаменитой Филармонии на Эльбе в Гамбурге.

Так как "Русские сезоны" проводились в год 85-летия со дня рождения Альфреда Шнитке, музыканты исполнили его Трио-сонату в переложении для струнного оркестра Башмета. Также прозвучали "Пять отражений на тему каприса Паганини" Кузьмы Бодрова и струнный секстет "Воспоминание о Флоренции" Петра Чайковского.

На церемонии закрытия выступил бывший президент ФРГ Кристиан Вульф, который подчеркнул, что "отношения между Россией и Германией являются комплексными, сложными и очень эмоциональными". По его словам, "то, что народы СССР протянули руку к примирению" с Германией, было практически чудом. Он подчеркнул, что это означает ответственность перед будущими поколениями.

Со своей стороны министр культуры РФ Владимир Мединский поблагодарил "гостеприимную Германию" за помощь в организации "Русских сезонов". "Конечно, российско-германское культурное сотрудничество на этом не заканчивается, а просто выходит на новое качество. Мы с удовольствием приглашаем ваши коллективы в Россию", - подытожил российский министр.

О "Русских сезонах"

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии. Фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. По словам директора фестиваля Алексея Лебедева, за два года мероприятия посетили 9 млн человек.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичЯпонияГерманияИталияРоссияБашмет, Юрий Абрамович
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