Остров Хайнань готов оказывать комплексную поддержку кинопродюсерам из России

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Китайская провинция Хайнань готова оказывать всестороннюю поддержку кинематографистам и продюсерам из-за рубежа, в том числе из России. Об этом в воскресенье заявил заместитель начальника отдела пропаганды провинции Хайнань, глава управления кинематографа региона Хайнань Фу Сюаньго.

"Все больше кинематографистов выбирают Хайнань в качестве площадки для творчества. Мы разрабатываем и развиваем комплексную поддержку для иностранных продюсеров, которые выразили желание снимать фильмы и кадры на острове. Это также открывает большие возможности для двустороннего сотрудничества и культурного обмена между двумя странами [Россией и Китаем]", - сказал Фу Сюаньго, выступая на Форуме российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа в городе Санья (провинция Хайнань).

Он отметил, что кинематограф играет роль "посла дружбы", который "продвигает сотрудничество между Россией и Китаем". "Российские фильмы очень известны и пользуются большой популярностью у китайских зрителей. В то же время региональные киностудии провинции Хайнань снимают совместные картины с российской стороной", - продолжил Фу Сюаньго.

"Это демонстрирует то, что наше сотрудничество развивается", - подчеркнул он, добавив, что РФ и КНР "должны развивать совместную работу [в киноиндустрии] на основе взаимного обучения и взаимозаимствования".

Форум российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа проводится в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, который проходит в городе Санья с 1 по 8 декабря. В форуме принимают участие представители Министерства культуры РФ, Ассоциации анимационного кино, а также актеры, режиссеры и продюсеры двух стран.